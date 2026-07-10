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«СКА-Хабаровск» открывает продажу абонементов на домашние матчи сезон 2026/27

Приоритетный выкуп доступен с 11 по 15 июля.

Источник: Хабаровский край сегодня

Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» объявил о предстоящей продаже билетов на матчи своего юбилейного сезона 2026/27. Оформить покупку можно уже с завтрашнего дня, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Стоимость взрослого абонемента составляет от 4,8 до 7,2 тысячи рублей в зависимости от места. Цена детского абонемента, который доступен для болельщиков в возрасте до 14 лет, варьируется от 3,2 до 5 тысяч рублей. Приобрести товар можно только в кассе павильона «Территория спорта» на площади Ленина.

Покупка же остальных абонементов доступна онлайн по ссылке.

Помимо прочего, для владельцев прошлогодних абонементов с 11 по 15 июля предоставят приоритетный выкуп. Совершить покупку можно с 10:00 до 20:00 как офлайн в кассе на площади Ленина, так и онлайн. Важно предъявить паспорт и старый абонемент.