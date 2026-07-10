«СКА-Хабаровск» открывает продажу абонементов на домашние матчи сезон 2026/27

Стоимость взрослого абонемента составляет от 4,8 до 7,2 тысячи рублей в зависимости от места. Цена детского абонемента, который доступен для болельщиков в возрасте до 14 лет, варьируется от 3,2 до 5 тысяч рублей. Приобрести товар можно только в кассе павильона «Территория спорта» на площади Ленина.