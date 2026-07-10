В Николаевском районе Хабаровского края двое браконьеров выловили 40 горбуш сетью

Как сообщили в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре, Николаевским-на-Амуре межрайонным природоохранным прокурором с привлечением сотрудников контролирующих и правоохранительных органов выявлен факт незаконной добычи. Двое граждан без разрешительных документов выловили 40 экземпляров горбуши. Для лова браконьеры использовали резиновую весельную лодку и запрещённую при традиционном рыболовстве ставную сеть.