В Николаевском районе Хабаровского края двое браконьеров выловили 40 горбуш сетью

В Хабаровском крае природоохранная прокуратура пресекла незаконный вылов рыбы на реке Амур. Двое браконьеров попались с поличным недалеко от посёлка Чныррах. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре, Николаевским-на-Амуре межрайонным природоохранным прокурором с привлечением сотрудников контролирующих и правоохранительных органов выявлен факт незаконной добычи. Двое граждан без разрешительных документов выловили 40 экземпляров горбуши. Для лова браконьеры использовали резиновую весельную лодку и запрещённую при традиционном рыболовстве ставную сеть.
Ущерб, нанесённый водным биологическим ресурсам, оценён в 76,8 тысячи рублей. По постановлению природоохранного прокурора ОМВД России по Николаевскому району возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ — незаконная добыча водных биоресурсов, совершённая группой лиц по предварительному сговору. Орудие лова и транспортное средство изъяты.
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