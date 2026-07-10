Новости Ростовской области 10 июля: БПЛА, цены на бензин, убийство, погода

По данным следствия, жертвы были застрелены, при этом на теле одного из погибших мужчин также обнаружены колото-резаные ранения. Преступники проникли в частный дом, где в тот момент находились другие люди. Они целенаправленно искали женщину с малолетним ребёнком, но, не обнаружив их, попытались сжечь строение.