Новости Ростовской области 10 июля: БПЛА, цены на бензин, убийство, погода

Ночные залпы ПВО над Доном, жуткое тройное убийство в Таганроге и новые цены на бензин.
Как сработала система ПВО, что известно о резонансном преступлении и во сколько теперь обойдется заправка — главные события утра 10 июля в подборке «АиФ-Ростов».
Силы ПВО отразили атаку БПЛА ВСУ на Ростовскую область 10 июля 2026.
В небе над Таганрогом, Азовом, а также Азовским и Матвеево-Курганским районами уничтожено около 35 БПЛА ВСУ. Как сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь, зафиксировано несколько возгораний на гражданских объектах. По предварительным данным, обошлось без погибших и пострадавших.
В селе Кагальник Азовского района произошло возгорание административного здания, пожар локализован. В самом Азове огонь охватил два объекта хранения нефтепродуктов, экстренные службы ведут работы по ликвидации ЧП.
В Таганроге из-за падения осколков БПЛА повреждено остекление и двери частного дома. Кроме того, произошло возгорание на крыше административного здания — огонь оперативно потушен. Пожарные продолжают ликвидацию возгорания на территории морского порта.
СКР раскрыл новые подробности тройного убийства в Таганроге: нападавшие пытались поджечь дом, главный подозреваемый найден мёртвым.
Следственный комитет РФ представил новые детали расследования резонансного тройного убийства в Таганроге. Выяснилось, что злоумышленники искали конкретных родственников погибших и пытались скрыть следы преступления путём поджога.
По данным следствия, жертвы были застрелены, при этом на теле одного из погибших мужчин также обнаружены колото-резаные ранения. Преступники проникли в частный дом, где в тот момент находились другие люди. Они целенаправленно искали женщину с малолетним ребёнком, но, не обнаружив их, попытались сжечь строение.
Напомним, тела троих человек (супружеская пара и пожилая женщина, предположительно, родители и бабушка невестки) были обнаружены утром 9 июля. Один из подозреваемых, 69-летний мужчина, позже свёл счёты с жизнью — его тело нашли в лесополосе Неклиновского района. Его 44-летний сын, проходящий по делу как соучастник, уже задержан.
В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство двух и более лиц», «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога» и «Незаконный оборот огнестрельного оружия».
Топливный рынок Дона: сколько стоит бензин в Ростовской области 10 июля 2026 года.
В регионе наметилась тенденция к росту стоимости топлива, бензин продолжает дорожать. Об этом свидетельствуют данные оперативного мониторинга Russiabase.
Средние цены на заправках Ростовской области по состоянию на 10 июля 2026 года:
• АИ-92 — 78.05 ₽
• АИ-95 — 86.18 ₽
• АИ-98 — 107.66 ₽
• Дизельное топливо — 87.31 ₽
На рынке фиксируются единичные ценовые скачки. Водители сообщают об АЗС в районе посёлка Мокрый Батай, где литр АИ-92 предлагают по 165 рублей, что вызвало волну возмущения автолюбителей в соцсетях.
Жара до +38 и штормовое предупреждение: какая погода в Ростовской области 10 июля 2026.
Переменчивую погоду прогнозируют синоптики Ростовского гидрометцентра на пятницу, 10 июля 2026. В Ростове-на-Дону днём воздух прогреется до +32 градусов, ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Ночью температура составит около +18 градусов при слабом западном ветре.
По области температурный фон будет неравномерным: днем +24…+29, местами до +38 градусов. Ночью +17…+22, в отдельных районах до +11 градусов.
При этом в ряде муниципалитетов прогнозируется ухудшение погодных условий. Синоптики предупреждают о ливнях, грозах, граде и усилении ветра до 20−23 м/с.