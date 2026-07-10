Женщине грозит до 5 лет лишения свободы за кражу смартфона в Магадане

38-летняя женщина нашла чужой мобильный телефон в районе улицы Коммуны и оставила его себе. Как выяснилось, гаджет потеряла местная жительница. Ущерб составил 30 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, злоумышленнице грозит до 5 лет лишения свободы.