Гендиректор «СКА-Хабаровска» Алексей Кандалинцев: «У нас строится новая молодая и амбициозная команда»

В ближайший понедельник, 13 июля, футбольный клуб «СКА-Хабаровск» начнет новый сезон в ФНЛ матчем в Челябинске с одноименным местным клубом. В преддверии начала нового чемпионата генеральный директор «СКА-Хабаровска» Алексей Кандалинцев рассказал в интервью порталу «Губерния Онлайн» о формировании новой команды, подготовке к следующему сезону, трудностях в селекции, воспитании местных молодых игроков и реконструкции стадиона имени Ленина. — Алексей Сергеевич, как бы вы могли оценить результаты прошлого сезона для «СКА-Хабаровска»? Все-таки он получился очень разным: формирование новой команды прошлым летом в авральном режиме, хорошая летне-осенняя часть и внезапный провал весной… — Вы правы, сезон получился у нас очень скомканный. В первой половине мы радовались результату, даже смогли впервые обыграть «Урал» на выезде. И в целом было видно, что команда растет после летней перезагрузки и выходит на тот уровень игры, который нравится болельщикам. Но, к сожалению, после зимней паузы все у нас пошло наперекосяк, и весной мы не смогли выиграть в девяти матчах подряд, что для нас самих стало большой неожиданностью. Хотя состав у нас практически не поменялся весной по сравнению с осенней частью первенства. Да, от нас ушли Дмитрий Цыпченко и Садыг Багиев, но тот же Степан Глотов полноценно заменил Дмитрия Цыпченко, плюс Хакобо Алкалде разыгрался в весенней части сезона. Но у нас внезапно появились проблемы там, где мы их не ждали, а именно в линии обороны. Хотя мы взяли в аренду на весеннюю часть опытного защитника Олега Кожемякина, который ранее успешно играл в «СКА-Хабаровске», но это не дало ожидаемого эффекта. Хотя я считаю, что у нас в прошлом сезоне была достаточно неплохая команда. Но все равно я не удовлетворен нашим результатом в чемпионате. Считаю, что мы теперь в долгу перед нашими болельщиками. Будем стараться исправляться и радовать их хорошей игрой и более высокими результатами. — А вы сами сейчас понимаете в чем заключается причина провала в весенней части сезона? Что пошло не так? — Трудно сказать, у меня есть несколько версий… Возможно, на зимних сборах мы как-то неправильно сработали, там у нас все так скомкано прошло из-за проливных дождей. Хотя вроде ничего не предвещало такого развития событий — после победы над «Чайкой» в первом матче весны мы вплотную подошли к первой четверке. Но затем мы неожиданно провалились с «Черноморцем» в Новороссийске, проиграв 0:3, и эта игра стала для нас переломной, после чего мы покатились вниз. Неудачи пошли одна за другой, мы стали пропускать много голов, чего с нами не было раньше, и в тот момент команда потихоньку начала идти ко дну, как корабль. Где-то и тренер, возможно, в тот момент потерял контакт с игроками. В итоге мы приблизились к зоне вылета, и нам пришлось менять Алексея Поддубского, чтобы встряхнуть команду. Это было непростое решение для меня, но деваться уже некуда было, нам надо было срочно что-то менять, чтобы спастись от вылета во Вторую лигу. И это дало свой результат — мы хорошо провели два последних матча против «Факела» и «Нефтехимика». Надо сказать, что в тот момент игроки сплотились, когда мы подошли к опасной черте, Михаил Семенов хорошо поработал в этом плане. — А где сейчас Алексей Поддубский? Он остался в структуре клуба? — Да, Алексей Николаевич остался в нашем клубе, ведь он наша легенда. Сейчас Алексей Николаевич занимает должность тренера-селекционера основной команды. Он сам предложил такой вариант, и мы пошли ему навстречу. Такой человек должен быть рядом с нашей командой. — Всех хабаровских болельщиков очень интересует, что за странная ситуация получилась с Сергеем Юраном? Он вернулся в «СКА-Хабаровск» спустя 4,5 года, но всего через две недели внезапно покинул клуб — причем второй раз подряд. Для вас лично его резкий уход стал неожиданностью? — Конечно, для меня это тоже стало неожиданностью. Мы встретились с ним в Москве, обговорили все условия нашего сотрудничества, его кандидатура была согласована наверху. В тот момент ничего не предвещало такого развития событий. Мы предложили ему снова перезагрузить свою карьеру в Хабаровске, как он это сделал в первый раз, и он согласился, выставив ряд своих условий, которые мы приняли. В итоге мы подписали с ним контракт и начали работать, вести переговоры с потенциальными новичками. Честно говоря, мы надеялись, что под имя Сергея Юрана в Хабаровск поедут именитые игроки, но добиться этого нам не удалось — игроки выбирали клубы из западной части России, где больше денег и меньше перелетов. А чуть позже Сергей Николаевич позвонил нам и сказал, что у него возникли проблемы со здоровьем, и врачи ему не рекомендовали длинные перелеты. Мы посовещались и пошли ему навстречу, отпустив его. Сразу скажу, что мы с ним расстались без каких-либо обид или претензий, и я могу пожелать ему достичь тех высоких задач, которые он сам перед собой ставит. Все-таки он очень амбициозный человек, и ему приятнее бороться за самые высокие места, на которые мы пока объективно рассчитывать не можем. — Можно ли сказать, что амбиции Сергея Юрана не совпали с нынешними возможностями «СКА-Хабаровска»? А у «Урала» эти возможности оказались объективно намного выше, поэтому он в итоге там и оказался? — Да, так можно сказать. «Урал» и «СКА-Хабаровск» сейчас находятся в разных весовых категориях по бюджету, инфраструктуре, стадиону, задачам и составу команды. Поэтому, конечно, «Уралу» проще соответствовать большим амбициям Сергея Юрана. Мы между собой шутим, что Сергей Николаевич смог перезагрузить свою карьеру в нашем клубе всего за две недели, даже не доехав до Хабаровска, поэтому его сразу позвали в топовый клуб по меркам Первой лиги. Мы с ним изначально договаривались «пошуметь» в лиге, вот и «пошумели», хоть и не совсем так, как планировали. Но я желаю ему только удачи в «Урале» и не обижаюсь ни на кого. Это жизнь, как получилось — так получилось. — А почему после внезапного ухода Сергея Юрана вы остановились на Михаиле Семенове, сразу же назначив его новым главным тренером клуба? Почему вы не попробовали поискать более опытного специалиста, который ранее работал главным тренером в ФНЛ? — Тут несколько причин. Во-первых, у нас в тот момент уже времени не было на поиски другого тренера, так как начинались летние сборы. Во-вторых, Михаил Николаевич провел в нашем клубе последние полгода, он знает нашу команду изнутри, он знает нашу дальневосточную специфику, что очень важно. Плюс он тоже местный, он много отдал нашему клубу в свое время. Но, самое главное, Михаил Николаевич — думающий и грамотный специалист. Он много лет отработал вместе с Евгением Калешиным — топовым тренером по меркам ФНЛ. Поэтому мы долго не думали, принимая решение назначить его главным тренером. Кстати, и Сергей Юран порекомендовал нам назначить Михаила Семенова вместо него, мы обсуждали с ним этот момент. Михаил Николаевич — современный тренер, и на его работу приятно смотреть. Тренировки интересные, я лично смог все увидеть во время летних сборов. Плюс он контролирует все до самых мелочей, проводит с командой очень много тактических занятий, очень много дает игрокам аналитики. Но самое главное — у футболистов глаза загорелись, у них появился хороший контакт с тренером. В общем, Михаил Николаевич хороший специалист, и я надеюсь, что у него все получится. — А я правильно понимаю, что Александр Ушахин покинул «СКА-Хабаровск», а вместо него старшим тренером стал Максим Малаховский? — Да. Михаил Николаевич с ним работал вместе в «Акроне». Он тоже такой интересный тренер, и мне нравится их современный подход ко всему. Они постоянно следят за состоянием футболистов, проводят тактические занятия и разборы игр. Плюс, они уделяют много внимания дисциплине. Мне кажется, что это правильный подход. Но посмотрим, как все это будет работать, сезон все покажет, главное, чтобы им хватило опыта. — Вы сказали, что были на сборах команды. Понравилось ли вам то, что вы там увидели? Как команда подготовилась к новому сезону? — На сборах у нас были хорошие условия. Команда жила месяц в прекрасном новом комплексе в подмосковном Внуково, там были тренировочные поля, бассейн и все необходимое для качественной подготовки. А если оценивать саму команду и ее готовность к новому сезону, то она сейчас еще формируется. Я сам в прошлом сезоне сказал игрокам в раздевалке, что хочу пересобрать команду, поскольку старый коллектив, который был у нас весной, изжил себя, и надо было что-то серьезно менять. При этом мы сохранили практически всех игроков, которых хотели, а всем остальным сказали «спасибо» за работу в нашем клубе. В целом, у нас осталась примерно половина игроков старого состава, и сейчас мы к ним постепенно добавляем новичков. Мне кажется, что у нас подбирается молодая и достаточно амбициозная команда, которая еще находится в процессе комплектования. Все же надо понимать, что для многих игроков, особенно статусных, наш клуб является одним из последних, куда они готовы пойти. К сожалению, мало кто хочет много летать, и этот географический фактор нам очень сильно мешает в разговорах с игроками. Плюс футболисты ходят по кругу между клубами и идут туда, где им дают больше денег. Но мы, к сожалению, не можем взять топовых игроков, у нас нет таких денег, поэтому мы ищем перспективных игроков, которые раскроются и будут приносить нам пользу. — Давайте теперь обсудим конкретные позиции. Вы сами сказали, что весной главной проблемой «СКА-Хабаровска» была защита — команда очень много пропускала. При этом практически вся линия обороны у вас сохранилась, за исключением Глеба Гурбана и Олега Кожемякина. Почему вы решили сохранить практически всю защиту, если весной с ней были серьезные проблемы? — Потому что сейчас найти хорошего российского центрального защитника — это очень большая проблема. Это очень дефицитная позиция. Мы отсматривали много футболистов, смотрели на их игровые и человеческие качества, но в итоге решили сохранить тех прежних защитников, которые, на наш взгляд, смогут нам помочь — это опытный Константин Плиев, Давид Шавлохов, Егор Носков и Демьян Ильев. Кроме того, мы подписали контракт с Александром Мухиным, который пропустил много игр в прошлом сезоне из-за травмы. Тем не менее, он бывший игрок «Ростова», команды РПЛ, а теперь он наш футболист, и он сам захотел играть в Хабаровске. Также мы подписали Матвея Ужгина, Михаил Николаевич с ним работал в «Чайке». Я посмотрел на его игру — он такой бойчуган, неуступчивый и быстрый парень. Думаю, что он нам поможет. В целом, я понимаю, что нашей обновленной команде нужно время на то, чтобы игроки привыкли друг к другу, к тактике игры. И я надеюсь, что мы будем за счет работы постепенно наращивать свой уровень. — Помимо этого, еще одной проблемой «СКА-Хабаровска» весной, после ухода Садыга Багиева, стал центр поля и особенно опорная зона. Косвенно этот факт подтверждает то, что клуб сейчас расстался с целой группой полузащитников — Жорди Туром, Андреем Анисимовым, Романом Емельяновым, Василием Алейниковым. Согласны ли вы с тем, что опорная зона была вашей проблемой, и смогли ли вы качественно заменить ушедших игроков? — Совершенно верно. То, что сейчас мы расстались со всеми центральными полузащитниками прямо говорит о том, что эта линия была не такой, какой мы хотели ее видеть. Тот же Василий Алейников вернулся в Хабаровск уже не таким, каким он был, когда играл у нас в прошлый раз. У Андрея Анисимова были постоянно травмы, играл он не так много. Роман Емельянов тоже не особо много играл из-за травм. Вот Жорди Тура немного жалко, мы думали его оставить, но у него в Испании возникли серьезные семейные обстоятельства, связанные с его супругой. Он сам попросил нас отпустить его, и мы пошли ему навстречу. И всем этим игрокам пришли на смену достаточно интересные футболисты. Тот же Дмитрий Маркитесов очень обученный парень. Эльдар Блиев интересный игрок, один из лидеров «Спартака» из Нальчика. Думаю, что через год-два футбольные аналитики будут о нем очень высокого мнения. Игорь Школик достаточно быстрый парень, уже успел отличиться за наш клуб. Что касается ухода Садыга Багиева, то нам предложили за него очень хорошие деньги, а мы должны ведь не только играть в футбол, но еще и как-то деньги зарабатывать. Тем более, что ему на тот момент оставалось всего полгода быть «лимитчиком» в ФНЛ. И мы продали его в «Торпедо», получили хорошую сумму и купили на эти деньги новые LED-панели на наш домашний стадион. Хотя некоторые тогда говорили, что надо было на эти деньги купить сильного нападающего. — В частности, много разговоров в феврале ходило про возможное возвращение в Хабаровск на правах аренды Георгия Гонгадзе, дважды успешно игравшего в «СКА-Хабаровске». А действительно вы вели с ним переговоры? И был ли смысл брать его в аренду на три весенних месяца? — Мы действительно хотели его взять, и мы долго вели с ним переговоры, но в итоге он во многом за счет нас ушел в более богатый клуб «Челябинск», где ему предложили больше денег. Хотя мы ему тоже предлагали очень даже неплохую зарплату. А теперь давайте посмотрим, что из этого получилось? Во-первых, «Челябинск» весной провалился точно так же, как и мы, хотя у них состав сильнее был, и денег было больше, чем у нас. А, во-вторых, сам Георгий Гонгадзе никак себя там не проявил. Точно так же, как и в «Факеле», куда он вернулся после успешного сезона в «СКА-Хабаровске». А если бы мы его тогда вернули, то потратили бы много денег, но он бы нам так же не помог в сезоне. То есть получается, что мы тут не проиграли. Хотя еще год назад Жора у нас феерил, но потом ушел в «Факел», получил там хороший контракт. Но что-то надломило его, что он перестал играть на том уровне, на котором играл раньше у нас. — А сейчас «СКА-Хабаровск» не рассматривает вариант вернуть Георгия Гонгадзе? В прессе появляется информация, что «Факел» вроде как готов с ним расстаться на определенных условиях. — Нет, такую возможность мы больше не рассматриваем. Вы нас тоже правильно поймите: мы не можем вечно ходить и уговаривать одних и тех же игроков подписать контракт с нашим клубом. Мы раз поговорили с человеком, два, ну и хватит. Если он не хочет возвращаться в Хабаровск, то зачем уговаривать его? Надо же и себя уважать в конце концов. Хотя я, честно говоря, не понимаю одну вещь: есть футболисты, у которых все яркие сезоны проходили только в нашем клубе, а в других командах у них не особо хорошо получалось. Казалось бы, ну и играй ты в нашем клубе, раз у тебя здесь все хорошо складывается. Зачем искать еще что-то? Но нет, зовешь его обратно, чтобы он повторил свой успех, а он не хочет. То перелеты длинные, то зарплаты низкие, то еще что-то… В итоге он ходит по разным клубам без особого толка, но назад ехать все равно не хочет. Ну вот что нам делать в такой ситуации? Мы же тоже большой клуб с историей, нам 80 лет только что исполнилось, и мы тоже должны уважать себя. Хотя мы всегда с удовольствием возвращаем тех людей, которые ранее у нас уже успешно выступали и хотят играть за нашу команду, потому что они знают нашу специфику, для них тут все знакомо и привычно. Хотя это тоже не всегда работает — бывает так, что ждешь одного, а получаешь другое. — Вернемся к игровым линиям. Правильно ли я понимаю, что клуб входит в сезон по сути с одним вратарем Михаилом Штепой, а на замене у него только молодой Андрей Бойко из «дубля». А куда делся Виталий Ботнарь, который пополнил «СКА-Хабаровск» в прошлом сезоне, но всю весну провел в аренде в Казахстане? И почему в итоге не оказался в вашем составе Сергей Самок, который прошел с вами часть летних сборов? — Нет, тут вы не правы, мы входим в сезон с полноценной парой вратарей — Штепа и Ботнарь. Они оба находятся в команде, и мы на них рассчитываем. И есть еще молодой Андрей Бойко. Вы знаете, что оба наших прежних голкипера, Ислам Имамов и Алексей Кузнецов, ушли от нас после окончания прошлого сезона, но я считаю, что мы нашли им достойную замену. Жизнь не стоит на месте, и пришла пора нам обновить вратарскую линию. Тот же Виталий Ботнарь весной получал игровую практику в Казахстане, но сейчас он вернулся к нам и будет играть за нашу команду. Он был одним из лучших вратарей в «Торпедо», и мы большие надежды на него возлагаем. А Миша Штепа — это краснодарский воспитанник, с хорошей школой, неплохо играл в «Чайке». Поэтому я считаю, что вратарская линия у нас неплохая, все голкиперы хорошего уровня, просто они помоложе и поамбициознее, чем те, что ушли от нас. А что касается Сергея Самка, то он сейчас был у нас на просмотре, плюс в 2021 году он у нас играл при Сергее Юране. Он хороший вратарь, но мы не можем держать одновременно трех сильных вратарей. Кто-то из них будет мало играть, из-за этого у них будет недовольство, и смысла создавать такую ситуацию нет. — Ну и последняя игровая линия — это атака, с которой у «СКА-Хабаровска» тоже были проблемы. Кто, на ваш взгляд, будет забивать в новом сезоне? Понятно, что есть Степан Глотов, отлично сыгравший весной. Также есть Хакобо Алкалде, который долго привыкал к новым для себя условиям, затем неплохо заиграл весной, но сейчас, на сборах, выглядит снова «сыроватым». Есть и Владислав Брагин. Достаточно ли этого набора игроков для успешной игры в атаке? — В принципе, у нас атака осталась вся та же, что и была в прошлом сезоне. Степа Глотов достиг уровня сборной, он большой молодец, хотя он еще учится и прогрессирует. Алкалде, я думаю, наберет свою форму. Он остается в нашем клубе. Понятно, что сейчас он один иностранец, и ему тяжело из-за этого без Жорди Тура. Тот же Владислав Брагин у нас тоже набирает форму, на сборах он забивал. В целом мы постоянно находимся в поиске новых игроков, смотрим разные варианты, и если появится хороший нападающий, то мы обязательно его пригласим к себе, если нам это будет по карману. Мы не покупаем игроков, мы берем только свободных агентов, ну или в крайнем случае в аренду, хотя и этого стараемся не делать, чтобы мы могли рассчитывать на игрока в перспективе. И это касается не только нападающих, а игроков всех амплуа. — А куда внезапно пропал капитан и лидер «СКА-Хабаровска» Камран Алиев? Его нет на сайте клуба в составе команды, он не участвовал в спаррингах на сборах, хотя всего несколько недель назад вы объявили о продлении контракта с ним. — Камран с нами, он в команде, но дело в том, что он получил травму на сборах. И вполне возможно, что ему потребуется операция. А в таком случае он может вылететь из состава до конца зимы. То есть помочь он сможет нам только весной. Но это пока не точно, мы сейчас как раз ждем вердикт врачей. Мы сами очень огорчены этой ситуацией, никто этого не ожидал, но вот так получилось. Мы потеряли ключевого игрока и капитана перед началом сезона. Кстати, новый капитан у нас еще не появился — Михаил Семенов будет назначать его сам в ближайшее время. — Спортивный директор «СКА-Хабаровска» Сергей Шаронов часто говорит, что самое выгодное для вашего клуба время — это третья трансферная волна, когда на рынке появляются приличные футболисты, которые не подошли топовым клубам. Я так понимаю, что сейчас вы снова ждете эту самую третью волну в надежде на усиление более именитыми игроками? Потому что сейчас почти все новички «СКА-Хабаровска» пришли к вам из Второй лиги. А болельщикам все же хочется видеть в клубе и более статусных игроков. — Да, разумеется, нам еще нужны дополнительные игроки, потому что пока у нас команда «сыровата». Не хватает нам пока солидности. Все игроки находятся в разной форме, все приехали к нам на сборы в разное время и в разном состоянии. Хотя половина состава у нас осталась с прошлого сезона, и это уже хорошо — «скелет» у нашей команды есть, осталось нарастить на него «мяса», если можно привести такое сравнение. Тем не менее, у нас трансферное окно открыто до 10 сентября, поэтому время на селекцию еще есть. И я могу сказать, что мы ведем переговоры с достаточно именитыми игроками. Нам время от времени предлагают разных игроков, мы их рассматриваем, все обсуждаем… Гарантировать не могу, всякое бывает, но есть достаточно высокая вероятность, что уже по ходу сезона к нам присоединятся более известные по меркам ФНЛ игроки. Сейчас они ждут предложений от более топовых клубов, но если туда они не смогут устроиться, то тогда у нас будет шанс подписать их. — А какая сейчас атмосфера в команде? Весной многие говорили, что игроки не слишком хотели выкладываться, что тренерский штаб потерял контроль над командой, и это во многом стало причиной провала во второй половине сезона. А как с этим обстоят дела сейчас? — Сейчас у нас очень молодая команда, и у игроков глаза горят. Тогда как у половины нашего прошлогоднего состава глаза не горели, поэтому нам и потребовались серьезные перемены в составе. Особенно когда весной пошел неудачный отрезок, то многие из игроков просто опустили руки, бросили весла и ждали окончания сезона. Алексей Поддубский пытался их расшевелить, и я тоже пытался это сделать, но мало что получалось, игроки просто уже толком не слушали никого. Самым ярким примером этого стала ситуация с Владиславом Мастерным и его выходкой по отношению к тренерскому штабу во время игры. Это, конечно, не является нормой. Вообще, Михаил Семенов любит набирать в команду таких игроков, которые внимательно его слушают и четко выполняют его требования. Поэтому атмосфера у нас сейчас хорошая. Но при этом я прекрасно понимаю, что нам не хватает опытных игроков со статусом. И именно таких мы сейчас ищем. Как вы сами сказали, мы ждем третьей волны, это наше время. Но начало сезона у нас будет непростым, команде нужно время на притирку, плюс календарь в первых турах у нас будет очень сложным. Но ничего страшного, я уверен, что мы справимся. — Тем не менее, среди хабаровских болельщиков сейчас бытует мнение, что с таким набором игроков, пришедших из Второй лиги, «СКА-Хабаровск» ждет борьба за выживание в ФНЛ в следующем сезоне. Того же мнения, к слову, придерживаются и некоторые известные футбольные блогеры, причисляющие хабаровский клуб к числу аутсайдеров предстоящего чемпионата. А что вы на этот счет думаете? Допускаете ли вы мысль, что «СКА-Хабаровск» будет бороться за выживание? И какие цели вы лично ставите перед командой на новый сезон? — На самом деле я никогда не думаю о том, что наша команда может вылететь, я всегда гоню от себя эти мысли. Наоборот, я оптимист и думаю, что мы вполне можем бороться за более высокие места. В частности, я надеюсь, что в этом сезоне мы будем крепкими середняками и сможем портить нервы лидерам. И, конечно, я хочу, чтобы наша команда радовала своей игрой и результатами своих верных болельщиков. А по поводу того, что нас заранее кто-то списал: два года назад мы после шести туров шли на последнем месте, и тогда про нас тоже многие говорили, что мы набрали «сбитых летчиков», и что нам ничего не светит. Но мы сумели собраться и в итоге заняли шестое место, чуть не попав в «стыки» за выход в РПЛ. Ну и я уже говорил, что мы все хотим, чтобы у нас в составе играли статусные и мастеровитые игроки с опытом, но, к сожалению, они не хотят ехать к нам из-за нашей географии, а мы не можем им платить огромные деньги, потому что у нас нет такого бюджета, как у топ-клубов ФНЛ. Мы хотим, чтобы у нас играли те, кто хочет биться за наш клуб, а не просто отбывать номер в ожидании окончания контракта. Мы хотим, чтобы у нас люди прогрессировали, перезагружались, чтобы потом они играли на более высоком уровне и с теплотой вспоминали наш клуб и город. — А как у «СКА-Хабаровска» обстоят дела с бюджетом? Изменился ли он как-то по сравнению с прошлым сезоном? — Что касается изменений, то нет, наш бюджет никак не изменился с прошлого сезона. — А на каком месте сегодня находится «СКА-Хабаровск» по размеру бюджета в Первой лиге? Наверное, место 11−12? — Да, примерно так. У нас есть около восьми богатых клубов, бюджет которых сильно выше, чем у всех остальных. А за ними идут еще несколько команд с примерно одинаковыми бюджетами, в том числе и мы. Я думаю, что по этому показателю мы занимаем 10−12 место в Первой лиге. То есть мы далеко не в лидерах по бюджету, но мы и не самые бедные, есть клубы с еще меньшими бюджетами, чем у нас. Но у нас есть большой плюс — у нас все стабильно, нет никаких задержек и задолженностей, мы выплачиваем в срок все, что должны по контрактам, включая премии и бонусы. Хочется сказать большое спасибо правительству Хабаровского края за поддержку, которое оно нам оказывает. — А что у «СКА-Хабаровска» сейчас со стадионом? Вы уже сказали про новые LED-панели, но ведется ли еще какая-то работа по модернизации стадиона имени Ленина? — Разумеется. Уже через неделю завершится полная замена всего светового оборудования на нашем стадионе. Теперь у нас будет прекрасный свет, и по этому критерию мы будем соответствовать требованиям РПЛ. Кроме того, мы начали строить два новых КПП на Восточной трибуне, которые необходимы для обеспечения безопасного входа зрителей на стадион и выхода с него. Я думаю, что в октябре этого года мы закончим их строительство. Кроме того, мы теперь должны установить специальные помещения для отдельного досмотра подозрительных граждан. Они появятся на всех входах на стадион. Также мы установили современные LED-панели, про которые я уже говорил, обновили разметку на беговых дорожках после зимы и установили видеокамеры по всему периметру стадиона. На современных стадионах все это делается сразу при строительстве, а нам приходится постепенно доводить до ума наш стадион. Это недешевое удовольствие, но моя цель — довести нашу арену до всех требований РПЛ, чтобы мы могли играть на своем стадионе в случае выхода в «стыки» и в элитную лигу российского футбола. — Помнится, год назад «СКА-Хабаровск», подойдя вплотную к зоне стыковых матчей, уперся в отсутствие на стадионе имени Ленина оборудования для системы Fan ID, без которой невозможно играть в РПЛ и даже в стыковых матчах за выход в Премьер-Лигу. А сейчас как-то решается этот вопрос? Да, пока клуб особо не претендует на повышение в классе, но если все же такое случится, то не станет ли отсутствие этого оборудования причиной для того, что клуб не пустят в «стыки» и в РПЛ? — Вот мы как раз сейчас планово подводим наш стадион к тому, чтобы решить этот вопрос. Новые КПП, новые досмотровые помещения, новые видеокамеры — это все поэтапные шаги в рамках этого процесса. И если наша команда будет претендовать на что-то серьезное, то систему Fan ID мы сможем поставить примерно за три месяца. Грубо говоря, если зимой мы будем понимать, что у нас есть реальный шанс попасть в РПЛ или в стыковые матчи, то за весенний этап сезона мы сможем установить необходимое оборудование, чтобы нам разрешили играть на нашем стадионе как в «стыках», так и в Премьер-Лиге, если мы туда попадем. — Помимо основной команды в клубе есть «СКА-Хабаровск-2», выступающий во Второй лиге, «СКА-Хабаровск-М», играющий в МФЛ, и две команды в ЮФЛ. И такая система подготовки молодежи дает свои плоды — за последние пару лет в основную команду пришло несколько качественных игроков, прошедших через «дубль». То есть система подготовки кадров в клубе работает хорошо. При этом турнирные результаты «дубля» и «молодежки» оставляют желать лучшего. Вы и дальше продолжите готовить молодых игроков для своей основной команды? И слабые результаты выступления «дубля» вас в этом плане никак не смущают? — Конечно, мы продолжим это делать. И неудовлетворительные результаты того же «дубля» меня совершенно не смущают, потому что главная цель «СКА-Хабаровска-2» — это подготовка игроков для главной команды. То же самое касается и нашей новой молодежной команды, которая начала выступать в МФЛ в этом году. И ее появление — это большой плюс для нас, потому что раньше игроки, выходившие с ЮФЛ, не всегда могли сразу попасть в «СКА-Хабаровск-2», а «молодежка» как раз стала промежуточной ступенью между ЮФЛ и Второй лигой. Кроме того, участие нашей команды в таком престижном турнире, как МФЛ позволяет нам объективно оценивать силу нашей школы и уровень наших молодых игроков на фоне лучших молодежных команд России. Можно сказать, что «СКА-Хабаровск» в плане клубной структуры сейчас полностью соответствует всем требованиям больших клубов. И многие руководители других команд удивляются тому, как мы смогли создать такую эффективную систему подготовки молодежи, да еще и на Дальнем Востоке. — И финальное: четыре дня назад «СКА-Хабаровск» отметил свое 80-летие, а еще через три дня клуб начнет новый сезон. Что бы вы хотели сказать всем болельщикам армейцев перед началом нового, юбилейного, сезона? — Действительно, 6 июля нашему клубу исполнилось ровно 80 лет — именно в этот день в 1946 году хабаровская команда провела свой первый официальный матч. Но отмечать эту дату мы будем не сейчас, так как команда в данный момент находится на сборах в Москве, а в начале сентября. Мы проведем на нашем стадионе имени Ленина большую встречу с болельщиками в честь юбилея клуба, подготовим насыщенную программу и угощения для наших болельщиков, подумаем над приглашением какой-нибудь музыкальной группы. Также мы планируем выпустить книгу, посвященную 80-летию хабаровского футбола. А что касается моего обращения к болельщикам, то я хотел бы пожелать им всегда оставаться рядом с командой. Как бы тяжело ни было, мы всегда должны быть единым коллективом. Только тогда мы сможем добиться успеха. Потому что когда игроки читают в Интернете необоснованные негативные комментарии про свою игру, то они расстраиваются из-за этого. А когда они чувствуют активную поддержку от болельщиков, то это придает им дополнительные силы и гонит их вперед. Так что болейте за нас, будьте рядом с нами, мы это очень ценим. Ну и, конечно же, мы ждем всех болельщиков на наших домашних матчах на стадионе. Надеюсь, что мы сможем показывать хороший футбол и радовать наших болельщиков своими победами.