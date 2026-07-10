Женщину, находящуюся в федеральном розыске за кражи посадили в СИЗО, в Хабаровском крае

44-летнюю жительницу поселка Березовка, объявленную в федеральный розыск, задержали полицейские. В ноябре 2025 года она познакомилась на улице с 71-летним пенсионером и пошла к нему домой вместе распивать алкоголь. Обвиняемая вынесла из квартиры нового приятеля ноутбук стоимостью 5 тысяч рублей, и продала его за 1 тысячу рублей незнакомцу по дороге в магазин, где потратила деньги на алкоголь. Женщине предъявили обвинение, но она скрылась от суда. В процессе разбирательств выяснилось, что ранее женщина украла одежду из двух бутиков в крупном торговом центре города. Ущерб составил 96 тысяч рублей. Краденое злоумышленница продала случайным людям на улице за 20 тысяч рублей. Ранее она так же была неоднократно судима за кражи и уклонение от административного надзора. Возбуждены уголовные дела о краже, задержанная находится в СИЗО.