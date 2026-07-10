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Супружескую пару поймали на торговле нелегальной рыбой и икрой на Колыме

Семья из отдаленного поселка Колымы занималась производством, хранением и сбытом замороженной красной рыбы и лососевой икры без обязательной маркировки. Продукцию хранили в частном доме, а клиентов искали через объявления в мессенджерах, доставляя товар в Магадан по предварительным заказам. Правоохранители перехватили крупную партию при перевозке. При осмотре машины и жилища изъято около 6 тонн свежемороженой горбуши.

Семья из отдаленного поселка Колымы занималась производством, хранением и сбытом замороженной красной рыбы и лососевой икры без обязательной маркировки. Продукцию хранили в частном доме, а клиентов искали через объявления в мессенджерах, доставляя товар в Магадан по предварительным заказам. Правоохранители перехватили крупную партию при перевозке. При осмотре машины и жилища изъято около 6 тонн свежемороженой горбуши, кеты, нерки и кижуча, а также более 40 кг лососевой икры. Общая стоимость изъятого превысила 5 млн рублей. Маркировка на продукции отсутствовала. Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается. Источник: УМВД России по Магаданской области.