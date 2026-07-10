Рыбные филины появились на экспозиции в филиале Московского зоопарка

Как сообщил в беседе с ТАСС руководитель Центра воспроизводства Павел Рожков, рыбные филины получают здесь много живой рыбы, которую запускают в бассейны. В их рационе также раки, на которых эти птицы любят охотиться. Такой способ подачи разнообразит их жизнь в вольере. «Они прекрасно демонстрируют свое кормовое поведение, рыба и раки — это то, что составляет их корм в природе», — подчеркнул он. Рожков уточнил, что на данный момент в центре содержатся уже больше 10 рыбных филинов.