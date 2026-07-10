Рыбные филины появились на экспозиции в филиале Московского зоопарка

Увидеть самых крупных представителей семейства совиных можно на обзорной экскурсии по центру. Рыбные филины являются вымирающим видом, островной подвид обитает на российском острове Кунашир и японском Хоккайдо, в природе осталось всего около 200 особей.
«В просторном вольере, построенном с учетом особенностей местообитания рыбных филинов, есть все необходимое: бассейны с чистой водой, присады, наклонные бревна, имитирующие поваленные деревья. Сотрудники даже высадили растительность из их родных лесов — бамбучник, рододендрон Фори (реликтовый вид), манчжурский дуб и белокопытник. Вдоль вольера растут сосны и ели, которые создают естественный барьер, при этом не мешая обзору — это важная деталь, ведь Кусака и Лесная еще только привыкают к посетителям», — рассказала ТАСС гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.
Размах крыльев рыбных филинов достигает 180−190 см, самки крупнее самцов и могут набирать вес до 5 кг. К особенностям их внешнего вида относят шипы на подошвах лап и слабо выраженный лицевой диск. По сравнению с другими совами, которые охотятся на грызунов и летают беззвучно, рыбный филин шумно рассекает воздух мощными крыльями: его маховые перья лишены краевой бахромы, которая смягчает звук совиного полета.
Как сообщил в беседе с ТАСС руководитель Центра воспроизводства Павел Рожков, рыбные филины получают здесь много живой рыбы, которую запускают в бассейны. В их рационе также раки, на которых эти птицы любят охотиться. Такой способ подачи разнообразит их жизнь в вольере. «Они прекрасно демонстрируют свое кормовое поведение, рыба и раки — это то, что составляет их корм в природе», — подчеркнул он. Рожков уточнил, что на данный момент в центре содержатся уже больше 10 рыбных филинов.