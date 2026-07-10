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Рыбные филины появились на экспозиции в филиале Московского зоопарка

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Пару редчайших птиц — рыбных филинов по кличке Кусака и Лесная — впервые в истории высадили в экспозиционный вольер в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, передает корреспондент ТАСС.

Увидеть самых крупных представителей семейства совиных можно на обзорной экскурсии по центру. Рыбные филины являются вымирающим видом, островной подвид обитает на российском острове Кунашир и японском Хоккайдо, в природе осталось всего около 200 особей.

«В просторном вольере, построенном с учетом особенностей местообитания рыбных филинов, есть все необходимое: бассейны с чистой водой, присады, наклонные бревна, имитирующие поваленные деревья. Сотрудники даже высадили растительность из их родных лесов — бамбучник, рододендрон Фори (реликтовый вид), манчжурский дуб и белокопытник. Вдоль вольера растут сосны и ели, которые создают естественный барьер, при этом не мешая обзору — это важная деталь, ведь Кусака и Лесная еще только привыкают к посетителям», — рассказала ТАСС гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Размах крыльев рыбных филинов достигает 180−190 см, самки крупнее самцов и могут набирать вес до 5 кг. К особенностям их внешнего вида относят шипы на подошвах лап и слабо выраженный лицевой диск. По сравнению с другими совами, которые охотятся на грызунов и летают беззвучно, рыбный филин шумно рассекает воздух мощными крыльями: его маховые перья лишены краевой бахромы, которая смягчает звук совиного полета.

Как сообщил в беседе с ТАСС руководитель Центра воспроизводства Павел Рожков, рыбные филины получают здесь много живой рыбы, которую запускают в бассейны. В их рационе также раки, на которых эти птицы любят охотиться. Такой способ подачи разнообразит их жизнь в вольере. «Они прекрасно демонстрируют свое кормовое поведение, рыба и раки — это то, что составляет их корм в природе», — подчеркнул он. Рожков уточнил, что на данный момент в центре содержатся уже больше 10 рыбных филинов.