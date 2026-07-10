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В органах МЧС намерены внедрять принципы «Адал азамат»

МЧС РК подготовило проект приказа, которым вносятся изменения в Правила организации воспитательной, психологической и идеологической работы с личным составом органов гражданской защиты, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

В систему воспитательной и идеологической работы с личным составом органов гражданской защиты внедряются принципы «Адал азамат», «Закон и порядок» и коллективной ответственности.

Целью проекта является:

  • Формирование и развитие личностных качеств сотрудника, соответствующих образу «Адал азамат», как законопослушного, патриотичного, образованного, ответственного сотрудника, добросовестным трудом достигающего высоких результатов службы.

  • Воспитание уважения к принципу «Закон и порядок», основанному на верховенстве закона, высокой правовой культуре, соблюдении законности и служебной дисциплины.

  • Формирование у личного состава осознания коллективной ответственности за результаты оперативно-служебной деятельности подразделения, состояние служебной дисциплины, морально-психологического климата и соблюдение норм профессиональной этики.

  • Развитие готовности к взаимной поддержке и оказанию товарищеской помощи, предупреждению дисциплинарных проступков.

  • Участие в мероприятиях, направленных на укрепление сплоченности, стабильности и эффективности трудового коллектива.

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 24 июля.

«Адал азамат» (честный гражданин) — это социально-этическая концепция и общенациональный идеал в Казахстане, который объединяет принципы честности, справедливости, ответственности и добросовестного труда.

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