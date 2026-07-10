Торговый павильон на Зорге загорелся в Ростове вечером 9 июля

Вечером 9 июля в Ростове-на-Дону произошел пожар в торговом павильоне на улице Зорге, 12А. Об этом сообщили в пресс-службе донского МЧС.
Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Сообщение о пожаре поступило в дежурную службу, на место были направлены силы МЧС.
В 22:16 спасатели объявили локализацию пожара, в 22:34 возгорание было ликвидировано. В тушении участвовали 18 человек личного состава и четыре единицы техники. По предварительным данным, пострадавших нет.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше