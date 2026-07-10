Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Торговый павильон на Зорге загорелся в Ростове вечером 9 июля

МЧС сообщило о пожаре в торговом павильоне на улице Зорге в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 9 июля в Ростове-на-Дону произошел пожар в торговом павильоне на улице Зорге, 12А. Об этом сообщили в пресс-службе донского МЧС.

Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Сообщение о пожаре поступило в дежурную службу, на место были направлены силы МЧС.

В 22:16 спасатели объявили локализацию пожара, в 22:34 возгорание было ликвидировано. В тушении участвовали 18 человек личного состава и четыре единицы техники. По предварительным данным, пострадавших нет.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше