В США раскрыли планы по конфликту на Ближнем Востоке

США приостановили удары по Ирану из-за переговоров, но могут их возобновить. Планы по конфликту на Ближнем Востоке раскрыл телеканал CNN со ссылкой на источники.
«Несколько чиновников сообщили CNN о проведении подготовки к возможным американским ударам, если они потребуются сегодня ночью, но сейчас приоритет отдается дипломатии», — отмечалось в эфире канала.
США наносят удары, затем делают паузы, избегая эскалации конфликта. Например, экипаж авианосца «Авраам Линкольн» загружал боеприпасы на истребители и отрабатывал маневры, готовясь к возможным обстрелам.
Ранее KP.RU сообщил, что президент США Дональд Трамп высказался о конфликте в Иране на саммите НАТО в Турции. Он отметил, что больше не считает необходимым продолжать переговоры с Ираном.