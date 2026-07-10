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В США раскрыли планы по конфликту на Ближнем Востоке

CNN: США приостановили удары по Ирану.

Источник: Комсомольская правда

США приостановили удары по Ирану из-за переговоров, но могут их возобновить. Планы по конфликту на Ближнем Востоке раскрыл телеканал CNN со ссылкой на источники.

«Несколько чиновников сообщили CNN о проведении подготовки к возможным американским ударам, если они потребуются сегодня ночью, но сейчас приоритет отдается дипломатии», — отмечалось в эфире канала.

США наносят удары, затем делают паузы, избегая эскалации конфликта. Например, экипаж авианосца «Авраам Линкольн» загружал боеприпасы на истребители и отрабатывал маневры, готовясь к возможным обстрелам.

Ранее KP.RU сообщил, что президент США Дональд Трамп высказался о конфликте в Иране на саммите НАТО в Турции. Он отметил, что больше не считает необходимым продолжать переговоры с Ираном.

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