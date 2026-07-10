В Прикамье ищут инвесторов для восстановления старинных зданий в сёлах

Краевые власти начали активный поиск инвесторов для реставрации старинных зданий в малых городах и сёлах Пермского края, сообщает «Текст» со ссылкой на Инспекцию по охране объектов культурного наследия.
В этом году планируют выставить на торги порядка 30 объектов — бизнесу предлагают аренду или покупку по льготной цен. Для тех, кто восстановит здание и адаптирует его под гостиницу категории «три звезды» и выше, действует льготная ставка по кредиту — 6%. Для других целей — 9%. В Инспекции пояснили: такая мера направлена на сохранение исторического наследия, развитие туризма и создание комфортной городской среды. При этом новый владелец обязан провести работы по сохранению объекта.
Сейчас инвесторов ищут для старинных построек в Чердыни, Ильинском, Усолье, Березниках и Большой Соснове. Среди них — купеческие особняки, усадьбы, магазины, типографии и лавки.
Ранее сайт perm.aif.ru писал про одну из усадеб, которые выставили на торги. В Ильинском ищут инвесторов для восстановления объекта культурного наследия «Дом князя Голицына».