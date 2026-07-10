В Прикамье ищут инвесторов для восстановления старинных зданий в сёлах

В этом году планируют выставить на торги порядка 30 объектов — бизнесу предлагают аренду или покупку по льготной цен. Для тех, кто восстановит здание и адаптирует его под гостиницу категории «три звезды» и выше, действует льготная ставка по кредиту — 6%. Для других целей — 9%. В Инспекции пояснили: такая мера направлена на сохранение исторического наследия, развитие туризма и создание комфортной городской среды. При этом новый владелец обязан провести работы по сохранению объекта.