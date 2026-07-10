В Красноярске руководителей охранной фирмы осудили за обналичивание 14,5 млн рублей (видео)

«Фактический руководитель ООО ОФ “Кодекс” подготовили платежные документы с недостоверными сведениями о назначении переводов. Формально деньги перечислялись за работы и услуги. На деле платежные документы использовались для перевода средств на счета специальных организаций, предназначенных для последующего обналичивания. Таким способом с апреля по октябрь 2023 года с расчетных счетов компании было перечислено 14,5 млн руб. Созданная схема позволяла скрыть настоящее назначение финансовых операций и вывести деньги из обычного оборота», — рассказали в прокуратуре.