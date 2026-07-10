В Красноярске руководителей охранной фирмы осудили за обналичивание 14,5 млн рублей (видео)

В Красноярске суд признал директора охранной организации и его заместителя по финансово-экономической работе виновными в неправомерном обороте средств платежей.
Установлено, что в 2023 году фигуранты по предварительному сговору решили воспользоваться доступом к банковским счетам компании, используя поддельные распоряжения о переводе денег.
«Фактический руководитель ООО ОФ “Кодекс” подготовили платежные документы с недостоверными сведениями о назначении переводов. Формально деньги перечислялись за работы и услуги. На деле платежные документы использовались для перевода средств на счета специальных организаций, предназначенных для последующего обналичивания. Таким способом с апреля по октябрь 2023 года с расчетных счетов компании было перечислено 14,5 млн руб. Созданная схема позволяла скрыть настоящее назначение финансовых операций и вывести деньги из обычного оборота», — рассказали в прокуратуре.
По ч. 1 ст. 187 УК РФ суд назначил каждому из сообщников наказание в виде 2 лет условного лишения свободы с таким же испытательным сроком, а также штраф в размере 110 тыс. рублей. Кроме того, в доход государства конфискованы обнаруженные в ходе обыска деньги, полученные в результате обналичивания, — 240 тыс. рублей.
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