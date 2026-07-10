Дмитрий Губерниев: Главный совет — не бояться идти вперёд

23−24 июля 2026 года в Хабаровске на площадках Дома офицеров Восточного военного округа и Молодёжного досугового центра пройдёт Дальневосточный Медиафорум (12+) — ключевая коммуникационная площадка медиасообщества Дальнего Востока.
Форум объединит представителей федерального экспертного сообщества, органов власти, бизнеса, журналистов, блогеров и молодых медиаспециалистов со всей России. Главная цель мероприятия — консолидация профессионального сообщества для обсуждения стратегических задач развития медиасферы, обмена лучшими практиками и поиска новых решений.
В программе форума — дискуссии о современных трендах медиаиндустрии, экспертные сессии, профессиональный обмен опытом, новые деловые знакомства и открытый диалог между средствами массовой информации, органами власти и бизнесом.
Организатором Дальневосточного Медиафорума выступает Правительство Хабаровского края, Министерство внутренней и информационной политики Хабаровского края, при поддержке Хабаровского, Приморского отделений Союза журналистов России.
Одним из гостей Дальневосточного Медиафорума станет известный российский журналист и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев — один из самых узнаваемых телеведущих и спортивных комментаторов страны, лауреат профессиональных премий, голос крупнейших российских и международных спортивных соревнований. Его яркий стиль, многолетний опыт работы в журналистике и умение вдохновлять аудиторию делают каждую встречу с ним живым и откровенным разговором.
В преддверии форума Дмитрий Губерниев ответил на несколько наших вопросов.
— О чём вы считаете важно сейчас говорить с молодёжью?
— В текущем историческом отрезке с молодыми людьми нужно говорить, разумеется, о стране, о мире, о спорте, о важности занятий физической культурой, о литературе и, конечно, о важности изучения иностранных языков.
— Чем вам интересен живой диалог с молодыми людьми, что вам интересно узнать от них?
— Я вообще с молодёжью на одной волне. Поэтому мне интересно каждый раз, когда встречаюсь. Я тоже ум пытливый, с горящими глазами, как и наша молодёжь. Мне интересно всё — чем живут, чем дышат, чем занимаются.
— Многие молодые люди мечтают работать в медиа. Какой совет вы дали бы тем, кто хочет сделать карьеру в журналистике?
— Главный совет — не бояться идти вперёд. Не боги горшки обжигают.
— Ваша энергичная, эмоциональная манера комментариев стала визитной карточкой. Это результат труда над собой?
— Я не совсем согласен с тем, что именно энергичная подача является визитной карточкой. Ведь есть сторона профессии — я к репортажам готовлюсь, изучаю технику речи и хорошо понимаю предмет.