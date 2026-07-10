Дмитрий Губерниев: Главный совет — не бояться идти вперёд

— Я вообще с молодёжью на одной волне. Поэтому мне интересно каждый раз, когда встречаюсь. Я тоже ум пытливый, с горящими глазами, как и наша молодёжь. Мне интересно всё — чем живут, чем дышат, чем занимаются.