В Омске вновь на 2 рубля подорожало автомобильное топливо

Неделей ранее, 4 июля 2026 года, уже наблюдалось повышение цен. Тогда АИ-92 подорожал на 13 копеек (с 61,03 до 61,16 рубля), АИ-95 — на 15 копеек (с 65,81 до 65,96 рубля), АИ-98 — на 50 копеек (с 83,77 до 84,27 рубля). Дизельное топливо выросло на 17 копеек — с 78,87 до 79,04 рубля. Самым заметным тогда стало подорожание газа — сразу на 2 рубля, с 26 до 28 рублей за литр. Теперь — еще плюс 1,90 рубля.