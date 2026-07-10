В Омске вновь на 2 рубля подорожало автомобильное топливо

Как обратил внимание «СуперОмск», с 10 июля 2026 года на одной из сетей АЗС выросла цена на газ. Литр газа подорожал почти на 2 рубля — с 28 до 29,90 рубля.
Неделей ранее, 4 июля 2026 года, уже наблюдалось повышение цен. Тогда АИ-92 подорожал на 13 копеек (с 61,03 до 61,16 рубля), АИ-95 — на 15 копеек (с 65,81 до 65,96 рубля), АИ-98 — на 50 копеек (с 83,77 до 84,27 рубля). Дизельное топливо выросло на 17 копеек — с 78,87 до 79,04 рубля. Самым заметным тогда стало подорожание газа — сразу на 2 рубля, с 26 до 28 рублей за литр. Теперь — еще плюс 1,90 рубля.
Кроме того, «СуперОмск» сообщал, с 6 июля 2026 года выросло в цене авиатопливо.
Напомним, 6 июля 2026 года Омский НПЗ был атакован беспилотными летательными аппаратами. Власти сообщили, что погибших и пострадавших нет.