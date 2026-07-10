Министр Дрофа выбрал «Суперженщину» от Омской области

«Женщины — это не просто важная часть аграрной отрасли, это ее душа и движущая сила. Безусловно, за каждым успешным фермерским хозяйством и развитием сельских территорий стоит слаженная работа большого коллектива. Однако именно женское участие привносит в аграрную сферу особую мудрость, заботу и созидательную энергию. Именно поэтому цель этого конкурса — показать, что село сегодня — это территория возможностей, а женщины в АПК являются важными архитекторами его будущего», — отметил Николай Дрофа.