Министр Дрофа выбрал «Суперженщину» от Омской области

Награды нашли омичек и в других номинациях. Как рассказал в пятницу, 10 июля 2026 года, Николай Дрофа, победители определились еще в трех номинациях:
— «Кто, если не я?» — Ирина Баландина, заместитель генерального директора АО «База Агрокомплект»; — «Превосходящая звезда» — Елена Герцог, глава крестьянского (фермерского) хозяйства; — «Есть женщины в русских селеньях» — Ирина Рычкова, глава крестьянского (фермерского) хозяйства.
«Женщины — это не просто важная часть аграрной отрасли, это ее душа и движущая сила. Безусловно, за каждым успешным фермерским хозяйством и развитием сельских территорий стоит слаженная работа большого коллектива. Однако именно женское участие привносит в аграрную сферу особую мудрость, заботу и созидательную энергию. Именно поэтому цель этого конкурса — показать, что село сегодня — это территория возможностей, а женщины в АПК являются важными архитекторами его будущего», — отметил Николай Дрофа.
Теперь отличившимся омичкам предстоит представить свои достижения на всероссийском уровне.
Кроме того, дипломами были отмечены еще несколько участниц. В числе награжденных — Елена Николаевна Пимшина («Сырная мануфактура Пимшиных»), Елена Евгеньевна Сизова, глава крестьянского (фермерского) хозяйства, Татьяна Леонидовна Мировая, оператор машинного доения ООО «Еремеевское».