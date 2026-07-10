Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Министр Дрофа выбрал «Суперженщину» от Омской области

Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Николай Дрофа представил омскую вариацию героини западных комиксов по линии Минсельхоза. Среди омичек ведомством была выбрана победительница регионального этапа Всероссийского конкурса «Женщины в АПК» в номинации с интересным, по мнению автора, названием «Суперженщина». Такое звание по итогам конкурса получила глава крестьянского (фермерского) хозяйства Наталья Ражабова. Как пояснили в омском Минсельхозе, это номинация для женщин-руководителей, благодаря которым предприятия показывают качественный рост и внедряют инновации.

Источник: Минсельхоз Омской области

Награды нашли омичек и в других номинациях. Как рассказал в пятницу, 10 июля 2026 года, Николай Дрофа, победители определились еще в трех номинациях:

— «Кто, если не я?» — Ирина Баландина, заместитель генерального директора АО «База Агрокомплект»; — «Превосходящая звезда» — Елена Герцог, глава крестьянского (фермерского) хозяйства; — «Есть женщины в русских селеньях» — Ирина Рычкова, глава крестьянского (фермерского) хозяйства.

«Женщины — это не просто важная часть аграрной отрасли, это ее душа и движущая сила. Безусловно, за каждым успешным фермерским хозяйством и развитием сельских территорий стоит слаженная работа большого коллектива. Однако именно женское участие привносит в аграрную сферу особую мудрость, заботу и созидательную энергию. Именно поэтому цель этого конкурса — показать, что село сегодня — это территория возможностей, а женщины в АПК являются важными архитекторами его будущего», — отметил Николай Дрофа.

Теперь отличившимся омичкам предстоит представить свои достижения на всероссийском уровне.

Кроме того, дипломами были отмечены еще несколько участниц. В числе награжденных — Елена Николаевна Пимшина («Сырная мануфактура Пимшиных»), Елена Евгеньевна Сизова, глава крестьянского (фермерского) хозяйства, Татьяна Леонидовна Мировая, оператор машинного доения ООО «Еремеевское».