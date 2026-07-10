«Уже на следующий день пошел»: в Волгограде врачи спасли ногу кикбоксеру

В Волгограде врачи спасли ногу кандидату в мастера спорта по кикбоксингу после ДТП. Травматологи ГУЗ «ГКБСМП № 25» провели сложную операцию молодому спортсмену с переломом бедренной кости.
Пациента доставили скорой помощью. Перелом бедренной кости относится к категории тяжелых травм и может привести к травматическому шоку. Врачи приняли решение о срочной операции, чтобы избежать инвалидности и вернуть спортсмена к активной жизни.
Хирурги применили малоинвазивную методику: через доступы размером 1−1,5 см установили блокируемый интрамедуллярный штифт.
По словам врачей, такой метод позволил избежать обширного хирургического вмешательства. Пациент начал раннюю активацию и стал ходить с опорой на ногу уже на следующий день после операции.
После реабилитации спортсмен вернулся к тренировкам. Сейчас он поступил в стационар ГКБСМП № 25 для планового удаления металлофиксатора.
Ранее сообщалось о спасении пациента с редчайшим заболеванием крови.