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«Уже на следующий день пошел»: в Волгограде врачи спасли ногу кикбоксеру

Хирурги восстановили спортсмену ногу после ДТП.

В Волгограде врачи спасли ногу кандидату в мастера спорта по кикбоксингу после ДТП. Травматологи ГУЗ «ГКБСМП № 25» провели сложную операцию молодому спортсмену с переломом бедренной кости.

Пациента доставили скорой помощью. Перелом бедренной кости относится к категории тяжелых травм и может привести к травматическому шоку. Врачи приняли решение о срочной операции, чтобы избежать инвалидности и вернуть спортсмена к активной жизни.

Хирурги применили малоинвазивную методику: через доступы размером 1−1,5 см установили блокируемый интрамедуллярный штифт.

По словам врачей, такой метод позволил избежать обширного хирургического вмешательства. Пациент начал раннюю активацию и стал ходить с опорой на ногу уже на следующий день после операции.

После реабилитации спортсмен вернулся к тренировкам. Сейчас он поступил в стационар ГКБСМП № 25 для планового удаления металлофиксатора.

Ранее сообщалось о спасении пациента с редчайшим заболеванием крови.