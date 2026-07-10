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Белгидромет сказал, когда циклон «Бернадетт» с плохой погодой уйдет из Беларуси

Синоптики объяснили, когда уйдет циклон «Бернадетт», испортивший лето белорусам.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, когда в Беларусь вернется летняя погода, сообщает телеграм-канал Белгидромета.

Ранее «Комсомолка» писала, что будет с погодой в Беларуси из-за циклона «Бернадетт», который принесет дожди и порывистый ветер.

По словам начальника службы метеорологических прогнозов Белгидромета Марины Грицкевич, североатлантический циклон «Бернадетт», который принес на территорию республики ненастную погоду с обильными осадками и сильным ветром сохранит свою влияние только на ближайшие дни.

— Однако, заполняясь холодным воздухом, он постепенно будет терять свою силу, — пояснила специалист.

Метеоролог заметила, что к этому времени циклон «Бернадетт» проявил себя в полную силу, принеся грозы, ливни и порывистый ветер. Однако пик его активности уже пройден, и свою мощь он потеряет в ближайшие сутки.

— В ближайшие сутки со стран Балтии циклон сместится на западные регионы Беларуси и уже 10 июля начнет терять свою активность, осадки примут кратковременный характер, — подытожила она.

Также уймется холодный ветер, его порывы не будут превышать 14 метров в секунду.

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