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В Азове после атаки БПЛА загорелись два объекта хранения нефтепродуктов

Над Ростовской областью отразили атаку около 35 беспилотников в Таганроге и Азове, Азовском и Матвеево-Курганском районах. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своих соцсетях.

Источник: Коммерсантъ

Над Ростовской областью отразили атаку около 35 беспилотников в Таганроге и Азове, Азовском и Матвеево-Курганском районах. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своих соцсетях.

В Азове после атаки дронов произошло возгорание на двух объектах хранения нефтепродуктов. Предварительно, погибших и пострадавших нет. Ликвидация пожаров продолжается.

В Таганроге осколки БПЛА повредили остекление и двери частного дома. Пострадавших нет. Кроме того, в городе произошло возгорание на крыше административного здания. Пострадавших и разрушений нет, возгорание уже ликвидировано. Однако продолжается тушение пожара на территории Морского порта. По предварительной информации, пострадавших нет.

В Азовском районе в селе Кагальник произошло возгорание административного здания. Погибших и пострадавших нет. Пожар полностью локализован.

Юрий Слюсарь отметил, что отражение атаки продолжается.

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