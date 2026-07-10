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В Азове из-за атаки беспилотников загорелись два объекта

Слюсарь: в Азове из-за атаки БПЛА загорелись два объекта хранения нефтепродуктов.

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Возгорание на двух объектах хранения нефтепродуктов произошло в Азове Ростовской области в результате атаки беспилотников, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

«В Азове в результате атаки БПЛА произошло возгорание на двух объектах хранения нефтепродуктов», — написал Слюсарь в канале на платформе «Макс».

Он уточнил, что пострадавших нет.

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