В Азове из-за атаки беспилотников загорелись два объекта

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Возгорание на двух объектах хранения нефтепродуктов произошло в Азове Ростовской области в результате атаки беспилотников, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
«В Азове в результате атаки БПЛА произошло возгорание на двух объектах хранения нефтепродуктов», — написал Слюсарь в канале на платформе «Макс».
Он уточнил, что пострадавших нет.
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