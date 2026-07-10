В Ростовской области после атаки БПЛА загорелось административное здание.

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Административное здание загорелось в Ростовской области в результате атаки беспилотников, погибших и пострадавших нет, пожар локализован, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
«В Азовском районе в селе Кагальник в результате атаки БПЛА произошло возгорание административного здания. Погибших и пострадавших нет. Пожар полностью локализован», — написал Слюсарь в канале на платформе «Макс».
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