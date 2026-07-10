В Красноярске отремонтируют еще три железнодорожных переезда

Красноярская железная дорога до октября капитально отремонтирует три переезда в Свердловском, Кировском и Октябрьском районах города. Основные работы проведут ночью, чтобы не создавать заторов, отметили НИА Красноярск. Первым обновляют переезд на улице Судостроительной, где пересекаются потоки транспорта с Николаевского моста и из микрорайона Пашенный. Старые пути уже заменили новой рельсошпальной решеткой на железобетонных шпалах. На переезде также уложили покрытие из резиновой крошки, которое снижает скольжение и образование наледи зимой. Подрядчику осталось заасфальтировать прилегающий участок дороги и установить новые предупреждающие знаки. В пресс-службе КрасЖД добавили, что в августе ремонт начнется на переезде по проспекту имени газеты «Красноярский рабочий», а в сентябре — в переулке Телевизорном. Модернизация должна повысить безопасность переездов с учетом растущей интенсивности автомобильного движения. Все три объекта планируют привести в порядок до октября 2026 года. Напомним, что в Красноярском крае на четырех железнодорожных станциях модернизируют пассажирские платформы.