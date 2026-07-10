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Израиль передал США данные о возможном покушении Ирана на Дональда Трампа

Израиль передал США разведывательную информацию, которая, как утверждается, свидетельствует о новом плане Ирана по устранению президента Дональда Трампа. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Израиль передал США разведывательную информацию, которая, как утверждается, свидетельствует о новом плане Ирана по устранению президента Дональда Трампа. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

— Израиль поделился с США новыми разведывательными данными, которые, как он говорит, указывают на новый иранский план убийства президента Трампа, — говорится в публикации.

По данным издания, эта информация может привести к дальнейшей эскалации напряженности на Ближнем Востоке. При этом официальных комментариев со стороны Вашингтона и Тегерана пока не поступало.

Как напоминает газета, власти Ирана неоднократно заявляли о намерении отомстить Трампу за ликвидацию командующего силами специального назначения КСИР Касема Сулеймани, погибшего в результате американской операции в 2020 году.

8 июля американские войска поразили более 80 целей с применением высокоточных боеприпасов. Целью этой операции было снижение возможностей Ирана проводить атаки на международное судоходство в Ормузском проливе. «Вечерняя Москва» выяснила у политолога Сергея Маркелова, как будут развиваться отношения Вашингтона и Тегерана.

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