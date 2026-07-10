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Больше половины россиян страдают от избыточного веса

Согласно данным опроса, опубликованным на портале Аналитического центра ВЦИОМ, почти 60% граждан России имеют индекс массы тела, превышающий нормальные показатели.

Согласно данным опроса, опубликованным на портале Аналитического центра ВЦИОМ, почти 60% граждан России имеют индекс массы тела, превышающий нормальные показатели.

Около 36% участников исследования сообщили, что у них нет трудностей с лишним весом, в то время как ещё 6% пожаловались на его нехватку.

С возрастом количество жалоб на избыток веса заметно растёт. Исследователи также отметили, что каждый пятый респондент с повышенным ИМТ считает свою массу тела нормальной.

Это означает, что медицинское понятие избыточного веса в быту часто воспринимается как обычное явление.

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