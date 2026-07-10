Жителям ЕАО рекомендовали не пользоваться машинами из-за аномальных ливней

Непогода в регионе связана с сильными дождями, которые идут в ЕАО с 9 июля и сохранятся до 11 июля. Как сообщает ГУ МЧС России по ЕАО со ссылкой на гидрометеобюро Биробиджана, в области ожидаются дожди, местами сильные, ливни с грозами, а на реках возможен подъем воды на 0,8−1,5 метра, местами с выходом на пойму. При угрозе аварии, подтопления дороги или другой опасной ситуации водителям и пешеходам рекомендуют звонить по телефонам 112 или 102. До улучшения обстановки автомобилистам лучше выбирать маршруты без низинных участков и не пытаться проехать через глубокую воду.