Жителям ЕАО рекомендовали не пользоваться машинами из-за аномальных ливней

В Еврейской автономной области из-за обильных осадков подтопило отдельные участки улично-дорожной сети. Об этом сообщили в УМВД России по Еврейской автономной области.
Госавтоинспекция просит жителей по возможности отказаться от поездок на личных машинах, особенно вечером и ночью. Наибольшую опасность представляют участки, где на проезжей части скопилась вода: под ней могут быть ямы, размытые обочины и другие препятствия, которые водитель не успеет заметить.
Тем, кто все же выезжает на дорогу, советуют резко не маневрировать, снизить скорость, увеличить дистанцию до впереди идущих машин и внимательнее соблюдать боковой интервал. В таких условиях даже привычный маршрут может занять больше времени, а резкое торможение на мокром покрытии становится опаснее.
Непогода в регионе связана с сильными дождями, которые идут в ЕАО с 9 июля и сохранятся до 11 июля. Как сообщает ГУ МЧС России по ЕАО со ссылкой на гидрометеобюро Биробиджана, в области ожидаются дожди, местами сильные, ливни с грозами, а на реках возможен подъем воды на 0,8−1,5 метра, местами с выходом на пойму. При угрозе аварии, подтопления дороги или другой опасной ситуации водителям и пешеходам рекомендуют звонить по телефонам 112 или 102. До улучшения обстановки автомобилистам лучше выбирать маршруты без низинных участков и не пытаться проехать через глубокую воду.