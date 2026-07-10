Траты жителей Ростовской области на общепит выросли на 31%

Расходы жителей Ростовской области на досуг в 2025 году составили 2,5 тыс. руб. в месяц на семью из трех человек — на 13,6% больше, чем годом ранее. Меньше всего на культурные мероприятия, спорт и отдых потратили жители Ингушетии и Дагестана — менее 500 ₽ на семью из трех человек в месяц. Максимальные траты на досуг зафиксированы в Магаданской области — 14,4 тыс. руб. на троих, и в Москве — 14,1 тыс. руб. В целом по стране расходы на культурные мероприятия, спорт и отдых выросли на 8,5% год к году — с 6,2 тыс. до 6,7 тыс. руб.