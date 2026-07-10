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Секретный груз в багажнике: у хабаровчанина изъяли 17 фрагментов осетра в Комсомольском районе

Полицейские на 127-м километре трассы Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре остановили автомобиль для проверки документов и обнаружили «запрещенку» — в багажнике лежали 17 фрагментов рыбы семейства осетровых и контейнер с черной икрой объемом 0,5 литра. Нелегальную продукцию перевозил 40-летний житель Хабаровска. Обстоятельства приобретения осетра и икры выясняются. Источник: полиция Хабаровского края.

Полицейские на 127-м километре трассы Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре остановили автомобиль для проверки документов и обнаружили «запрещенку» — в багажнике лежали 17 фрагментов рыбы семейства осетровых и контейнер с черной икрой объемом 0,5 литра. Нелегальную продукцию перевозил 40-летний житель Хабаровска. Обстоятельства приобретения осетра и икры выясняются. Источник: полиция Хабаровского края.