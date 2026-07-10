В Красноярске появились необычные зебры для пешеходов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске на двух пешеходных переходах обновили разметку, сделав ее более заметной для участников дорожного движения. Необычные зебры появились на улице Свердловской возле остановки «Роев ручей» и на улице Дубровинского в районе Речного вокзала.