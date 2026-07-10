В Красноярске появились необычные зебры для пешеходов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске на двух пешеходных переходах обновили разметку, сделав ее более заметной для участников дорожного движения. Необычные зебры появились на улице Свердловской возле остановки «Роев ручей» и на улице Дубровинского в районе Речного вокзала.
Новая разметка выполняет не декоративную, а практическую функцию. Благодаря нестандартному визуальному оформлению она привлекает внимание водителей и пешеходов.
Специалисты отмечают, что дополнительное время на реакцию способствует снижению риска дорожно-транспортных происшествий и повышает безопасность на наиболее оживленных участках дорог.
Впервые подобные пешеходные переходы появились в Красноярске в 2020 году. Необычные зебры являются частью комплекса мер по повышению безопасности дорожного движения в городе, сообщили в краевом минтрансе.