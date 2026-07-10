В России закрыли еще один способ попасть на заблокированные сайты

Владельцы иностранных сим-карт теперь утратили возможность заходить на интернет-сайты, которые заблокированы на территории России. Как пояснили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, с этого момента на трафик, поступающий из роуминга, начал распространяться общепринятый в стране порядок ограничения доступа.
Тем не менее, как отмечают пользователи и эксперты в сфере телекоммуникаций, доступ к платформам, которые добровольно свернули свою деятельность в России, пока сохраняется.
В ведомстве также добавили, что абоненты зарубежных операторов по-прежнему могут использовать любые ресурсы, не подпадающие под действующие ограничения.
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