В России закрыли еще один способ попасть на заблокированные сайты

Владельцы иностранных сим-карт теперь утратили возможность заходить на интернет-сайты, которые заблокированы на территории России. Как пояснили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, с этого момента на трафик, поступающий из роуминга, начал распространяться общепринятый в стране порядок ограничения доступа.