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На территории морского порта в Таганроге после атаки БПЛА вспыхнул пожар

Слюсарь: в морском порту в Таганроге после атаки БПЛА вспыхнул пожар.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Идет ликвидация возгорания на территории морского порта в Таганроге после атаки беспилотников, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

«В настоящее время идет ликвидация возгорания на территории морского порта», — написал Слюсарь в канале на платформе «Макс».

Он уточнил, что, по предварительной информации, пострадавших нет.

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