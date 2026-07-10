На территории морского порта в Таганроге после атаки БПЛА вспыхнул пожар

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Идет ликвидация возгорания на территории морского порта в Таганроге после атаки беспилотников, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
«В настоящее время идет ликвидация возгорания на территории морского порта», — написал Слюсарь в канале на платформе «Макс».
Он уточнил, что, по предварительной информации, пострадавших нет.
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