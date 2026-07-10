Новости Нижегородской области 10 июля: топливо, рождаемость и +31°C

При этом реальная стоимость топлива на отдельных АЗС региона значительно отличается от средних показателей. Так, на заправках «Лукойл», «Газпромнефть» и Teboil цены на АИ-92 остаются в диапазоне 64−65 рублей за литр, тогда как на некоторых независимых АЗС стоимость литра превышает 80 рублей, а на отдельных станциях достигает рекордных значений свыше 160 рублей за литр.