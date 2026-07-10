Новости Нижегородской области 10 июля: топливо, рождаемость и +31°C

Регион встречает утро 10 июля на фоне продолжающегося топливного кризиса, новых ограничений на заправках и неожиданно позитивных новостей в демографии. Тем временем жители Нижегородской области обсуждают эффективность введённых правил продажи бензина, а синоптики пугают более чем 30-градусной жарой. Обо всём по порядку рассказывает nn.aif.ru.
Беспилотная опасность в Нижегородской области 10 июля.
Режим беспилотной опасности в регионе 9−10 июля не вводился.
По информации Минобороны России, с 20:00 9 июля до 7:00 мск 10 июля ПВО перехватила и нейтрализовала 376 украинских БПЛА самолётного типа над российскими регионами — точнее, над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской областями, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Азовским морем.
Между тем два человека, пострадавшие в атаке вражеских БПЛА на большой Нижний Новгород 2 июля, пока остаются в больнице, сообщили nn.aif.ru в минздраве региона.
Рождаемость в Нижегородской области: впервые за 35 лет превышен среднероссийский уровень.
В регионе зафиксировали заметный демографический прогресс: суммарный коэффициент рождаемости в регионе достиг 1,357, впервые с 1990 года превысив среднероссийский показатель, который составляет 1,352.
По словам губернатора Глеба Никитина, за год показатель вырос почти на 8%, а Нижегородская область показала лучший результат среди всех регионов страны. Власти связывают положительную динамику с реализацией комплекса федеральных и региональных мер поддержки семей.
Ключевую роль, по мнению областной власти, тут сыграл региональный проект «ОСНОВА» с дополнительными мерами поддержки родителей и семей с детьми. В регионе рассчитывают сохранить положительную динамику, в дальнейшем расширяя госпрограммы и устраняя препятствия для решений семьи завести ребёнка.
Ситуация с бензином в Нижегородской области 10 июля: о чём говорят в очередях?
Росстат опубликовал итоги ценового мониторинга нижегородского топливного рынка за прошедшую полную неделю. Оказалось, средняя стоимость бензина в Нижегородской области с 30 июня по 6 июля выросла на 2,1% и достигла 73,51 рубля за литр. И это даже как-то мало после новостей про 199 рублей за литр АИ-95 в Дзержинске.
Бензин марки АИ-92, по информации официального статоргана, за неделю подорожал до 69,97 рубля за литр, АИ-95 — до 75,25 рубля, АИ-98 — до 95,10 рубля. Дизельное топливо также выросло в цене и теперь стоит в среднем 81,1 рубля за литр.
При этом реальная стоимость топлива на отдельных АЗС региона значительно отличается от средних показателей. Так, на заправках «Лукойл», «Газпромнефть» и Teboil цены на АИ-92 остаются в диапазоне 64−65 рублей за литр, тогда как на некоторых независимых АЗС стоимость литра превышает 80 рублей, а на отдельных станциях достигает рекордных значений свыше 160 рублей за литр.
Напомним, с 9 июля в регионе начали действовать новые ограничения на продажу бензина по принципу чётности автомобильных номеров. В нечётные даты заправиться могут автомобили с номерами, начинающимися на нечётную цифру, а в чётные дни — владельцы машин с чётными номерами.
Ограничения на продажу топлива активно обсуждают автомобилисты и пользователи социальных сетей. Одни считают новые правила необходимой мерой для борьбы с дефицитом бензина, другие сомневаются в их эффективности.
Нижегородцы делятся наблюдениями, что на некоторых АЗС сотрудники проверяют номер автомобиля, а на других просто верят на слово водителю. Некоторые автомобилисты отмечают сокращение очередей, другие, наоборот, не увидели заметных изменений.
Особенно активны комменаторы в «разговорчиках» на онлайн-картах и в социальных сетях: там продолжают спорить, помогут ли временные ограничения.
Между тем власти Городецкого округа обратились в топливную компанию с просьбой синхронизировать поставки бензина в Заволжье и Городец: накануне там практически не было на АЗС бензина для физических лиц.
Погода в Нижегородской области 10 июля: новые жаркие рекорды.
По данным сервиса «Яндекс Погода», днём 10 июля воздух в Нижнем Новгороде прогреется до +30 градусов, а ночью температура не опустится ниже +21.
Утром 10 июля ожидается солнечная погода и около +25 градусов, днём сохранится переменная облачность без существенных осадков. Ветер будет умеренным, северо-восточного направления.
Из-за высокого ультрафиолетового индекса стоит по возможности избегать длительного пребывания на открытом солнце в середине дня.