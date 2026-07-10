В Хабаровске предложили подготовить под жилую застройку 17 новых участков

В Хабаровске на встрече депутатов городской думы и представителей департамента архитектуры сообщили, что ведется работа по подготовке 17 новых участков для программы комплексного развития территории. С докладом о реализации механизма КРТ в краевой столице выступила заместитель главы ведомства Татьяна Калашникова, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Она добавила, что на данный момент ведется работа по уточнению границ участков и условий строительства.
— Депутаты обратились в департамент за предоставлением перспективной карты. Это позволит нам изучить планы по развитию округов и направить предложения. Запросили информацию об условиях проектов комплексного развития территории, реализуемых в настоящее время. Чтобы парламентарии мониторили и доводили до жителей своих округов сроки выполнения работ и социальных обязательств, взятых на себя застройщиком, — пояснил председатель комитета по городскому хозяйству Никита Божок.
В администрации города пообещали своевременно доводить до горожан информацию о грядущих публичных слушаниях по КРТ, участие в них примет специальная инициативная группа, которую создадут в ближайшее время.
Напомним, что губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин поручил усилить контроль за исполнением обязательств по возведению социальной инфраструктуры и разработать единые правовые нормы для всех девелоперов, которые реализуют проекты по программе комплексного развития территории.