В Хабаровске предложили подготовить под жилую застройку 17 новых участков

— Депутаты обратились в департамент за предоставлением перспективной карты. Это позволит нам изучить планы по развитию округов и направить предложения. Запросили информацию об условиях проектов комплексного развития территории, реализуемых в настоящее время. Чтобы парламентарии мониторили и доводили до жителей своих округов сроки выполнения работ и социальных обязательств, взятых на себя застройщиком, — пояснил председатель комитета по городскому хозяйству Никита Божок.