Страх да деньги. 5 причин, почему люди остаются в абьюзивных отношениях

Со стороны абьюзивные отношения нередко выглядят как ситуация с очевидным решением. Кажется, что если человеку плохо, его унижают или причиняют боль, то логично просто собрать вещи и уйти. Но внутри таких отношений все устроено гораздо сложнее. Человек оказывается связан не только чувствами, но и страхом, привычкой, финансовыми обстоятельствами, надеждой на перемены и ощущением собственной беспомощности. Психологи давно говорят о том, что абьюзивные отношения держатся сразу на нескольких уровнях — эмоциональном, бытовом, психологическом и даже физиологическом. Поэтому уход редко бывает быстрым или простым. И дело здесь совсем не в слабости характера. Своим профессиональным опытом с читателями aif.ru поделилась психолог Ольга Романив.