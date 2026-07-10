Страх да деньги. 5 причин, почему люди остаются в абьюзивных отношениях

Со стороны абьюзивные отношения нередко выглядят как ситуация с очевидным решением. Кажется, что если человеку плохо, его унижают или причиняют боль, то логично просто собрать вещи и уйти. Но внутри таких отношений все устроено гораздо сложнее. Человек оказывается связан не только чувствами, но и страхом, привычкой, финансовыми обстоятельствами, надеждой на перемены и ощущением собственной беспомощности. Психологи давно говорят о том, что абьюзивные отношения держатся сразу на нескольких уровнях — эмоциональном, бытовом, психологическом и даже физиологическом. Поэтому уход редко бывает быстрым или простым. И дело здесь совсем не в слабости характера. Своим профессиональным опытом с читателями aif.ru поделилась психолог Ольга Романив.
Страх последствий
Одна из самых сильных причин, удерживающих человека рядом с абьюзером, — страх. Причем речь идет не только о физической опасности. Многие боятся угроз, преследования, скандалов, давления через детей или родственников. Кто-то опасается потерять жилье, привычную жизнь или поддержку окружающих.
Важно понимать: этот страх часто вполне реален. Специалисты отмечают, что именно период расставания нередко становится самым опасным этапом в абьюзивных отношениях. Когда партнер чувствует потерю контроля, его поведение может становиться еще более агрессивным. Поэтому человек, который не уходит сразу, далеко не всегда «терпит без причины». Иногда он буквально пытается выжить и просчитать последствия своего шага.
Эмоциональная привязанность и цикл насилия
Абьюзивные отношения редко состоят только из боли и конфликтов. Если бы все было исключительно плохо, многим действительно было бы проще уйти. Но проблема в том, что жестокость часто чередуется с теплом, заботой и раскаянием.
Психологи описывают это как цикл насилия. Сначала нарастает напряжение: критика, раздражение, контроль. Затем происходит вспышка — скандал, унижение, агрессия. После этого наступает период примирения, когда партнер просит прощения, обещает измениться, становится особенно нежным и внимательным. На какое-то время отношения будто возвращаются к «норме», а затем цикл повторяется снова.
Такие эмоциональные качели формируют очень сильную привязанность. Человек начинает цепляться за редкие хорошие моменты и верить, что именно они отражают «настоящего» партнера. Иногда это называют травматической привязанностью — состоянием, при котором периоды боли и облегчения буквально привязывают к отношениям еще сильнее.
Из-за этого со временем становится трудно отличить любовь от зависимости и постоянного ожидания, что все, наконец, наладится.
Финансовая и бытовая зависимость
Даже когда человек понимает, что отношения разрушительны, уход требует огромного количества ресурсов. Нужны деньги, жилье, поддержка, возможность обеспечить себя и детей. А иногда — просто безопасное место, где можно пережить первые недели после расставания.
Во многих абьюзивных отношениях один партнер постепенно берет под контроль финансовую сторону жизни. Человек может остаться без собственных накоплений, стабильной работы или доступа к деньгам. Особенно тяжело тем, кто находится в декрете, зависит от партнера материально или давно выпал из профессиональной жизни.
Есть и бытовая сторона вопроса. Нужно решать, где жить, как перевозить вещи, как организовать жизнь детей, как справляться с документами и ежедневными расходами. Когда психика и так истощена постоянным стрессом, подобные задачи могут казаться почти невыполнимыми.
Поэтому уход — это не только эмоциональное решение, но и сложная логистика, для которой часто требуется время.
Надежда на перемены
Надежда — еще одна причина, из-за которой люди остаются в токсичных отношениях гораздо дольше, чем планировали. После конфликтов абьюзер может искренне просить прощения, обещать измениться, говорить о любви и совместном будущем. Иногда действительно наступают спокойные периоды, когда кажется, что кризис позади.
Человек начинает вспоминать, каким партнер был в начале отношений, и верить, что к этому состоянию можно вернуться. Возникает ощущение, что нужно еще немного потерпеть, помочь, поддержать, подобрать правильные слова или просто дождаться подходящего момента.
Постепенно постоянная критика и обесценивание начинают влиять на самооценку. Становится сложнее доверять собственным ощущениям. Человек может сомневаться в себе, считать, что слишком остро реагирует или требует слишком многого. На этом фоне обещания партнера выглядят особенно убедительно, а надежда на изменения — очень важной эмоциональной опорой.
Изоляция и низкая самооценка
Абьюзивные отношения часто развиваются постепенно. Со временем человек может начать реже общаться с друзьями, отдаляться от семьи, переставать делиться своими переживаниями. Иногда это происходит из-за прямого контроля со стороны партнера, а иногда — из-за чувства стыда, усталости или желания избежать новых конфликтов.
Когда рядом почти не остается людей, способных поддержать, ситуация начинает казаться замкнутой. Человеку не с кем свериться, не у кого попросить помощи или просто услышать, что происходящее ненормально.
Параллельно снижается самооценка. Постоянные замечания, критика, насмешки и обесценивание постепенно разрушают уверенность в себе. Человек начинает верить, что не справится один, никому не нужен или не сможет построить другую жизнь.