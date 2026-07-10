28 млрд хотели необоснованно включить в счета потребителей за ЖКХ в Хабаровском крае

Власти Хабаровского края пресекли попытку ресурсоснабжающих организаций переложить на жителей края 28 миллиардов рублей лишних расходов. В ходе проверки тарифных заявок комитет по ценам и тарифам исключил из счетов потребителей неподтвержденные траты, завышенные суммы ремонтов и сомнительные цены на топливо, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Проблема тарифного регулирования, особенно в ряде отраслей ощутима и социально чуткая. Более 80% вопросов, задаваемых жителями, связаны со сферой жилищно-коммунального хозяйства края», — отметил первый заместитель председателя правительства края Сергей Абрамов.
В краевом правительстве состоялось очередное заседание президиума, которое провёл Сергей Абрамов. С докладом о государственном регулировании цен и тарифов, а также их контроле выступила председатель комитета по ценам и тарифам правительства края Алена Сидорова.
Каждый год ресурсоснабжающие компании заявляют, сколько денег им нужно для работы. Эти суммы потом закладывают в тарифы, которые потребители видят в своих начислениях в квитанциях и счетах. В крае таких организаций около 300.
В этом году комитет проверил все их расчеты — всего было принято 1271 тарифное решение. И выяснилось, что компании хотели включить в счета потребителей в общей сложности 28 миллиардов рублей лишних, необоснованных закупочными процедурами или расчетами трат — неподтвержденные цены на топливо, завышенные суммы ремонтов и другие сомнительные расходы. Все эти миллиарды исключили, а значит, они не легли дополнительным грузом на плечи жителей края.
При этом важно отметить, что тарифное регулирование позволяет снизить нагрузку жителей региона на плату за услуги. К примеру, в децентрализованных зонах энергоснабжения действует механизм субсидирования. Население оплачивает лишь 20% от стоимости электроэнергии, а остальное покрывает краевой бюджет. Также тариф за тепло для граждан не превышает предельного, установленного губернатором края, что позволяет сдерживать рост платы за отопление. Льготный тариф по ТКО для населения тоже снижает нагрузку на семейный бюджет.
«Если бы не было государственного регулирования тарифов, они были бы больше. Комитет по ценам и тарифам проводит экономически обоснованную экспертизу, чтобы выявить необоснованные затраты и исключить их из тарифа. Также мы разъясняем о необходимости установки и поверки приборов учета, чтобы не допустить рост платы, например по холодной воде», — сказала Алена Сидорова.
Отметим, что для льготных категорий граждан также предусмотрен перерасчет платы за жилищно-коммунальные услуги на основании заявления и квитанций за 6 месяцев.
На заседании также отметили, что в 2025 году было проведено 82 контрольных мероприятия, в результате которых нарушения были выявлены у 61 хозяйствующего субъекта. Штрафов наложено на 1,5 миллиона рублей. В рамках профилактики вынесено 91 предостережение, проведено 5 профилактических визитов и 71 консультация. Это позволило снизить долю выявленных нарушений на 8,6% по сравнению с 2024 годом.