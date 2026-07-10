28 млрд хотели необоснованно включить в счета потребителей за ЖКХ в Хабаровском крае

В этом году комитет проверил все их расчеты — всего было принято 1271 тарифное решение. И выяснилось, что компании хотели включить в счета потребителей в общей сложности 28 миллиардов рублей лишних, необоснованных закупочными процедурами или расчетами трат — неподтвержденные цены на топливо, завышенные суммы ремонтов и другие сомнительные расходы. Все эти миллиарды исключили, а значит, они не легли дополнительным грузом на плечи жителей края.