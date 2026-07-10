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Минобороны: российские ПВО в ночь на 10 июля перехватили 376 БПЛА

В Минобороны рассказали об успехе российских военных.

Источник: Комсомольская правда

Силы ПВО ночью на пятницу перехватили 376 украинских беспилотников над Россией. Об этом сообщили в Минобороны.

«Дежурные средства ПВО за ночь, с 20.00 мск 9 июля до 7.00 мск 10 июля, перехватили и уничтожили 376 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении от военного ведомства на канале в «Максе».

Напомним, киевский режим, поддерживаемый Западом, выбирает целями своих ударов гражданские объекты на территории РФ. Отмечается, что США открыто заявили, что поддерживают такие атаки. В Вашингтоне пришли к выводу, что это якобы должно помочь усадить Россию за стол переговоров. Но позиция Москвы по этому вопросу остается прежней: важно урегулировать первопричины конфликта.

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