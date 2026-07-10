Силы ПВО ночью на пятницу перехватили 376 украинских беспилотников над Россией. Об этом сообщили в Минобороны.
«Дежурные средства ПВО за ночь, с 20.00 мск 9 июля до 7.00 мск 10 июля, перехватили и уничтожили 376 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении от военного ведомства на канале в «Максе».
Напомним, киевский режим, поддерживаемый Западом, выбирает целями своих ударов гражданские объекты на территории РФ. Отмечается, что США открыто заявили, что поддерживают такие атаки. В Вашингтоне пришли к выводу, что это якобы должно помочь усадить Россию за стол переговоров. Но позиция Москвы по этому вопросу остается прежней: важно урегулировать первопричины конфликта.