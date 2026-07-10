В Рыбно-Слободском и Бавлинском районах изымут землю для строительства моста

Напомним, в 2026 году на строительство и ремонт дорог в Татарстане выделят 46,6 миллиарда рублей — на 19 процентов больше, чем в прошлом году. Из них 12,5 миллиарда поступит из федерального бюджета, остальное — из республиканского. На дороги общего пользования направят 16 миллиардов, ещё 15,4 миллиарда — на приведение в порядок дорог и искусственных сооружений.