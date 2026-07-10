Президент Беларуси одобрил проект соглашения с РФ об упрощении получения ВНЖ

Как рассказали в пресс-службе белорусского лидера, проектом протокола предусматривается возможность получения гражданами одной стороны разрешения на временное или постоянное проживание на территории другой стороны на основании принадлежности данных лиц к гражданству одной из сторон. Сокращаются сроки рассмотрения документов для получения гражданами разрешения на постоянное проживание с трех до двух месяцев.