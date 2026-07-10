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Президент Беларуси одобрил проект соглашения с РФ об упрощении получения ВНЖ

Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект протокола с Россией об обеспечении равных прав граждан двух стран на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в Союзном государстве.

Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект протокола с Россией об обеспечении равных прав граждан двух стран на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в Союзном государстве.

Как рассказали в пресс-службе белорусского лидера, проектом протокола предусматривается возможность получения гражданами одной стороны разрешения на временное или постоянное проживание на территории другой стороны на основании принадлежности данных лиц к гражданству одной из сторон. Сокращаются сроки рассмотрения документов для получения гражданами разрешения на постоянное проживание с трех до двух месяцев.

Кроме того, расширяется перечень документов граждан Беларуси, по которым возможен въезд, выезд, транзитный проезд, передвижение и пребывание на территории Российской Федерации (биометрический паспорт, биометрический дипломатический паспорт, биометрический служебный паспорт, идентификационная карта).

На проведение переговоров по проекту протокола и его подписание уполномочено Министерство иностранных дел Республики Беларусь.

Фото на главной: president.gov.by.

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