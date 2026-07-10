Стали известны лауреаты юбилейного десятого фестиваля «Горький fest»

Церемония закрытия фестиваля «Горький fest» прошла вчера, 9 июля, на сцене Нижегородского театра драмы. Ведущими вечера стали Елена Николаева и Павел Акимкин. В их трактовке кино и джаз сплелись в единое целое, превратив церемонию в настоящее зрелище. А главным моментом стало оглашение победителей.
Первым вручали «Приз зрительским симпатий», он же «Мы сходимся в одном». И даже не один, а целых три. Третье место занял фильм «Тихие смыслы» Александра Андронова и Антона Белоусова — документальный фильм о труппе Нижегородского ТЮЗа, спектакле «Сотворившая чудо» и слепо-глухом мальчике, который помог артистам понять мир слепо-глухих.
Второе место получила семейная драма о коуче-неудачнике и его бунтующей дочери-подростке, отправленных в летний лагерь — фильм «Блог» Григория Сазанов. А первое место досталось фильму «Мон» Софьи Чигировой — истории о поиске семейных и национальных корней.
Специальный приз от спонсоров — сертификат на миллион рублей также получил фильм «Тихие смыслы». Он поразил зрителей и членов жюри своей правдивостью и глубиной.
Особый диплом жюри с экзотическим и глубоко философским названием «За смелость петь пловцам» получил фильм «Лето будет общим» режиссёра Даниила Меркулова — роуд-муви о трёх друзьях, отправившихся к морю, с Ириной Пеговой и Алексеем Воробьёвым.
За лучшее музыкальное решение наградили абсурдистскую трагикомедию об охраннике, открывшем в себе способность к телекинезу — короткометражный фильм «Ось» Кирилла Верхозина. Самое интересное, что музыку к нему написала Наталья Гришанина, сыгравшая в фильме главную женскую роль. А лучшим изобразительным решением признали фильм «Братья» режиссёра и оператора Анны Далингер. Приз за лучшую драматургию получила новогодняя короткометражка — сказка с подвохом «Снежинка и снеговик» режиссёра Виталия Суслина. Свой приз режиссёр вручил юной актрисе Эрике, сыгравшей в его фильме главную роль.
Впервые в истории фестиваля в этом году был вручён приз имени Евгения Евстигнеева «За лучшую актёрскую работу». И его удостоился Александр Гридин за дуэт с Марией Лукьяновой в романтическом фильме «Что ты здесь видишь».
Лучшим режиссёром фестиваля признали Алексея Федорченко за фильм «Мифы о Гефесте, боге и стройотряде» — документалку об истории стройотряда Уральского политехнического института. Самое интересное, что Алексей Федорченко весь фестиваль провёл в Нижнем Новгороде, накануне уехал на сьёмки и теперь его победная фестивальная статуэтка поедет вслед за ним. А быть может и останется здесь, потому что режиссёр вскоре планирует в столице Приволжья снять фильм о Максиме Горьком.
Гран-при фестиваля получил фильм «Тихие смыслы».
«Это кино рождалось с трудом на всех этапах, столько всего было пройдено», — поделилась режиссёр Александра Андронова и расплакалась от нахлынувших на неё чувств. А её коллега, режиссёр Антон Белоусов, слегка смущённый своим триумфом, извинился перед остальными участниками фестиваля и посвятил приз маме и учителю героя своего фильма — Пети, открывшим труппе театра мир слепоглухих.
В фильме эпизоды из пьесы об обучении слепоглухого ребёнка неожиданно перекликаются с жизнью, но реальность всегда сложнее и глубже художественного вымысла. Она и покорила зрителей и судей. Этот фильм по традиции закрыл фестиваль и стал его главным триумфатором, собрав рекордный урожай наград.
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Ранее на сайте pravda-nn.ru опубликовали фотографии с закрытия фестиваля «Горький fest» в Нижнем Новгороде.