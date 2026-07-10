Стали известны лауреаты юбилейного десятого фестиваля «Горький fest»

Лучшим режиссёром фестиваля признали Алексея Федорченко за фильм «Мифы о Гефесте, боге и стройотряде» — документалку об истории стройотряда Уральского политехнического института. Самое интересное, что Алексей Федорченко весь фестиваль провёл в Нижнем Новгороде, накануне уехал на сьёмки и теперь его победная фестивальная статуэтка поедет вслед за ним. А быть может и останется здесь, потому что режиссёр вскоре планирует в столице Приволжья снять фильм о Максиме Горьком.