Фермеров предупредили о правилах вакцинации скота в жару

Вакцинация крупного рогатого скота в жару несёт риски из‑за неправильного хранения препаратов. Ветеринарные вакцины и гормоны требуют охлаждения, но многие специалисты нарушают правила транспортировки, заявил в беседе с МК ветеринар Алексей Ковалёв.
«Должны быть термосумки в холодильнике, в термосумках должны быть охлаждающие элементы», — подчёркивает специалист. Эксперт отмечает, что распространённая ошибка — перенос препаратов без термосумок.
По его словам, в жару пронос вакцин в обычных сумках приводит к перегреву и порче вакцин. После этого они теряют эффективность ещё до введения животному.
«Многие ветеринары носят шприцы и препараты даже в жару без термосумок, допуская перегрев ветеринарных вакцин, гормонов. И они приходят в негодность», — говорит собеседник издания.
После этого фермеры ошибочно считают, что препарат «не работает», хотя проблема — в нарушении условий хранения. Ковалев подчёркивает, что это одна из самых частых ошибок в жаркий сезон.
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