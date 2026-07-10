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Семья из Красноярского края выиграла в конкурсе 5 млн рублей и путешествие

Семья из Железногорска выиграла в конкурсе и получит 5 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Семья Сергейкиных из Железногорска победила во втором сезоне всероссийского конкурса «Это у нас семейное», который проходит в рамках нацпроекта «Семья».

Помимо наших земляков победителями стали еще 59 семей из 43 регионов, которые получат по пять миллионов рублей на улучшение жилищных условий. Также все 328 семей-финалистов отправятся в совместные путешествия по России. Итоги состязания подвели в столице.

В команде из Железногорска пять человек — Елена, Дмитрий, дочь Татьяна, сын Павел и бабушка Надежда Алексеевна. Сергейкины представили династию атомщиков, общий стаж которой — 108 лет.