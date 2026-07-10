«Гордимся каждым участником!»: спортсмены Богучанской ГЭС приняли участие в отборочном этапе Спартакиады РусГидро

Команда Богучанской ГЭС выступила на отборочном этапе VIII Спартакиады «РусГидро» в Группе «Сибирь», проходившем на базе спорткомплекса Сибирского федерального университета в Красноярске.
Спортсмены, представлявшие АО «Богучанская ГЭС», кодинский участок компании «Гидроремонт-ВКК» и филиал «РусГидро ИТ-Сервис», выступали в пяти видах спорта. В общем зачете среди сильнейших команд энергетических предприятий Сибири сборная заняла 7-е место. Баскетбольная команда Богучанской ГЭС заняла 1-е место в своей дисциплине и получила путёвку в финал Спартакиады.
В программу Спартакиады включены состязания по плаванию, русскому жиму, бадминтону, многоборью, баскетболу 3 на 3 и футболу. По сумме выступлений в разных дисциплинах команда Богучанской ГЭС по многоборью заняла 6 место, в личном зачете начальник Службы эксплуатации Денис Куценов получил бронзовую медаль. В бадминтоне спортсмены из Кодинска стали шестыми, в плавании — восьмыми, в соревнованиях по русскому жиму — девятыми.
Особенно впечатляющей стала игра баскетболистов, которые продемонстрировали отличную тактическую подготовку и высокий уровень мастерства, уверенно обойдя команды Зейской и Саяно-Шушенской ГЭС, Исполнительного аппарата РусГидро, а в заключительной встрече победили команду Управляющей компании ГидроОГК.
В финале Спартакиады Валерий Курдогло, Иван Кадочников, Артем Климович, Павел Климович будут представить Богучанскую ГЭС и всю Сибирь в матчах с командами Камчатскэнерго, Камской ГЭС, Института Гидропроект и другими сильнейшими спортсменами Группы РусГидро.
«Коллектив Богучанской ГЭС силен не только в производственных задачах, но и в спорте. Мы искренне гордимся каждым участником нашей сборной. Особые поздравления баскетболистам — их победа в отборочном этапе стала отличным стимулом для всего коллектива. Желаем им удачи в финале и верим, что они достойно представят нашу станцию на всероссийском уровне, — подчеркнул Генеральный директор АО “Богучанская ГЭС” Владислав Кобяков».
Руководство и коллектив АО «Богучанская ГЭС» уделяют развитию спорта постоянное внимание. В бюджете станции ежегодно выделяют средства на спортивно-оздоровительные мероприятия, сотрудники станции и их семьи активно участвуют в городских и районных соревнованиях, представляют Кежемский район на турнирах разного уровня. В 2025 году в финале VII Спартакиады РусГидро начальник смены машинного зала Богучанской ГЭС Борис Рожков стал серебряным призером в гиревом спорте. В ноябре и декабре 2025 года Богучанская ГЭС организовала для жителей Кежемского округа Спартакиаду по нескольким видам спорта, а в 2026 году команды станции становились призерами традиционных соревнований в Кежемском округе и Красноярском крае.