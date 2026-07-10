«Гордимся каждым участником!»: спортсмены Богучанской ГЭС приняли участие в отборочном этапе Спартакиады РусГидро

Руководство и коллектив АО «Богучанская ГЭС» уделяют развитию спорта постоянное внимание. В бюджете станции ежегодно выделяют средства на спортивно-оздоровительные мероприятия, сотрудники станции и их семьи активно участвуют в городских и районных соревнованиях, представляют Кежемский район на турнирах разного уровня. В 2025 году в финале VII Спартакиады РусГидро начальник смены машинного зала Богучанской ГЭС Борис Рожков стал серебряным призером в гиревом спорте. В ноябре и декабре 2025 года Богучанская ГЭС организовала для жителей Кежемского округа Спартакиаду по нескольким видам спорта, а в 2026 году команды станции становились призерами традиционных соревнований в Кежемском округе и Красноярском крае.