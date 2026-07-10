Белорусы могут получить штрафы до 1125 за нескошенную траву на участке

Белорусам грозят штрафы за нескошенную траву на участке, сообщили на ОНТ.
В Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды напомнили, что в Беларуси действует требование по высоте травы — не более 20 сантиметров. Это связано с санитарной безопасностью, пожарными рисками и общим внешним видом территорий. Кроме того, высокая трава становится средой размножения клещей.
— За нескошенную траву предусмотрена ответственность, — прокомментировала консультант управления Минприроды Юлия Сакович.
Оштрафовать за слишком высокую траву на участке могут на сумму до 25 базовых величин (до 1125 белорусских рублей в июле 2026 года).
Стоит заметить, что требование не касается Минска в полном объеме, так как для столицы и городских парков действуют отдельные нормы.
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