Белорусы могут получить штрафы до 1125 за нескошенную траву на участке

В Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды напомнили, что в Беларуси действует требование по высоте травы — не более 20 сантиметров. Это связано с санитарной безопасностью, пожарными рисками и общим внешним видом территорий. Кроме того, высокая трава становится средой размножения клещей.