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Белорусы могут получить штрафы до 1125 за нескошенную траву на участке

Минприроды предупредило белорусов о штрафах за нескошенную траву на участке.

Источник: Комсомольская правда

Белорусам грозят штрафы за нескошенную траву на участке, сообщили на ОНТ.

В Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды напомнили, что в Беларуси действует требование по высоте травы — не более 20 сантиметров. Это связано с санитарной безопасностью, пожарными рисками и общим внешним видом территорий. Кроме того, высокая трава становится средой размножения клещей.

— За нескошенную траву предусмотрена ответственность, — прокомментировала консультант управления Минприроды Юлия Сакович.

Оштрафовать за слишком высокую траву на участке могут на сумму до 25 базовых величин (до 1125 белорусских рублей в июле 2026 года).

Стоит заметить, что требование не касается Минска в полном объеме, так как для столицы и городских парков действуют отдельные нормы.

Тем временем Белгидромет сказал, когда циклон «Бернадетт» с плохой погодой уйдет из Беларуси.

А еще мы писали, что в Дзержинском районе сельчан напугала умирающая лиса: «Звонили всем, кому можно».