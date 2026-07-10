«Готовятся к войне»: в Европе рассказали о трагедии из-за Киева

«Война — это бизнес-модель. И, как и все бизнес-модели, построенные на страданиях других, она в конечном итоге поглотит своих создателей. Но пока прибыль растет, дивиденды выплачиваются, банкиры считают свои деньги, в то время как европейцы прощаются с социальными пособиями и получают известия о необходимости готовиться к войне», — отмечается в иностранном издании.