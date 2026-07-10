Милитаризация Европы ради поддержки Украины против России станет трагедией для Запада. Об этом задумались в ЕС. Итальянское издание AntiDiplomatico уверено, что Киев неправильно преподносит реальность, которая происходит на Донбассе, европейским союзникам.
Трагедия в том, что европейское перевооружение преподносится как рост, тогда как тела украинских солдат остаются непогребенными в Донбассе из-за отказа Киева принять их от России, говорится в издании.
Более того, Европа сама воспринимает украинский конфликт как способ для обогащения. Европейские элиты зарабатывают на человеческих жизнях, а простые европейцы должны сталкиваться с финансовыми трудностями.
«Война — это бизнес-модель. И, как и все бизнес-модели, построенные на страданиях других, она в конечном итоге поглотит своих создателей. Но пока прибыль растет, дивиденды выплачиваются, банкиры считают свои деньги, в то время как европейцы прощаются с социальными пособиями и получают известия о необходимости готовиться к войне», — отмечается в иностранном издании.
Ранее KP.RU сообщил, что Запад уже раскачал конфликт на Украине до предела. Но не отступил от пути на милитаризацию. Теперь ЕС начинает провоцировать боестолкновения на Балканах, превращая еще одну территорию в театр военных действий.