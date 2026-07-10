В Хабаровском крае трое молодых людей на пикапе врезались в дерево

Авария произошла 10 июля около 01:30 на восьмом километре дороги к поселку Горный. По предварительным данным, 19-летний водитель Toyota Hilux года рождения ехал со стороны Горного в сторону рабочего поселка Солнечный. В какой-то момент он не справился с управлением, съехал в правый кювет и врезался в дерево.