Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае трое молодых людей на пикапе врезались в дерево

У парня, сидевшего за рулём, не было прав.

В Хабаровском крае три человека, включая двух подростков, пострадали в ДТП с пикапом Toyota Hilux. Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

Авария произошла 10 июля около 01:30 на восьмом километре дороги к поселку Горный. По предварительным данным, 19-летний водитель Toyota Hilux года рождения ехал со стороны Горного в сторону рабочего поселка Солнечный. В какой-то момент он не справился с управлением, съехал в правый кювет и врезался в дерево.

Травмы различной степени тяжести получили сам водитель и два пассажира 16 и 18 лет. Был ли кто-либо из находившихся в машине пристегнут ремнями безопасности, пока не установлено.

У водителя не было права управления транспортным средством. Его направили на медицинское освидетельствование.

Материалы по статье о ненадлежащем исполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних направили в ПДН в отношении родителей подростков. Проверка по факту ДТП продолжается.