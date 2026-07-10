В Хабаровском крае трое молодых людей на пикапе врезались в дерево

В Хабаровском крае три человека, включая двух подростков, пострадали в ДТП с пикапом Toyota Hilux. Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.
Авария произошла 10 июля около 01:30 на восьмом километре дороги к поселку Горный. По предварительным данным, 19-летний водитель Toyota Hilux года рождения ехал со стороны Горного в сторону рабочего поселка Солнечный. В какой-то момент он не справился с управлением, съехал в правый кювет и врезался в дерево.
Травмы различной степени тяжести получили сам водитель и два пассажира 16 и 18 лет. Был ли кто-либо из находившихся в машине пристегнут ремнями безопасности, пока не установлено.
У водителя не было права управления транспортным средством. Его направили на медицинское освидетельствование.
Материалы по статье о ненадлежащем исполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних направили в ПДН в отношении родителей подростков. Проверка по факту ДТП продолжается.