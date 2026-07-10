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«Звезду Сталинграда» в центральном парке собрали на 25%

Специалисты уже смонтировали девять радиальных элементов окружности из 34-х.

В центральном парке культуры и отдыха города-героя продолжается сборка нового колеса обозрения «Звезда Сталинграда». Подробностями процесса поделились сотрудники парка.

Вместе с представителями компании-изготовителя специалисты смонтировали еще три радиальных элемента окружности вантовой конструкции. Таким образом количество смонтированных элементов составило уже девять из 34-х, что превышает 25% от общего объема запланированных работ. В конечном итоге волгоградцы и гости города получат колесо обозрения диаметром 113 метров.

А ранее ЦПКиО Волгограда был признан одним из лучших парков развлечений в России.