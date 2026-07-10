«Звезду Сталинграда» в центральном парке собрали на 25%

Вместе с представителями компании-изготовителя специалисты смонтировали еще три радиальных элемента окружности вантовой конструкции. Таким образом количество смонтированных элементов составило уже девять из 34-х, что превышает 25% от общего объема запланированных работ. В конечном итоге волгоградцы и гости города получат колесо обозрения диаметром 113 метров.