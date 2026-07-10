Красноярский аэропорт наградили за заботу о ментальном здоровье сотрудников

Генеральный директор аэропорта Кирилл Ермаков отметил, что работа в аэропорту — круглосуточная, каждый сотрудник постоянно принимает решения, от которых зависят безопасность и комфорт пассажиров. Высокая интенсивность, изменения в логистике, сезонные и климатические факторы требуют внутренней устойчивости, поэтому забота о ментальном здоровье стала стратегическим приоритетом.