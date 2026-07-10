Красноярский аэропорт наградили за заботу о ментальном здоровье сотрудников

Международный аэропорт Красноярск победил в конкурсе корпоративных практик «Здоровый сотрудник — сильный бизнес» в номинации «Энергия спокойствия». Высокую оценку жюри получила работа с психологическим состоянием персонала, рассказали в пресс-службе.
В аэропорту штатно работает психолог, который вместе с тренерами службы качества проводит тренинги по гостеприимному сервису. Сотрудников обучают методам предотвращения конфликтов, эмоциональной саморегуляции, преодоления стресса и эмоционального выгорания.
Генеральный директор аэропорта Кирилл Ермаков отметил, что работа в аэропорту — круглосуточная, каждый сотрудник постоянно принимает решения, от которых зависят безопасность и комфорт пассажиров. Высокая интенсивность, изменения в логистике, сезонные и климатические факторы требуют внутренней устойчивости, поэтому забота о ментальном здоровье стала стратегическим приоритетом.
Ежегодные опросы персонала показывают высокую вовлеченность: индекс eNPS (лояльности персонала) в 2025 году составил 90% — один из лучших результатов в отрасли. Сотрудники отмечают профессионализм ведущих, практическую направленность занятий и признаются, что готовы посвящать обучению даже выходные.
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