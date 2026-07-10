185 этноисполнителей из 13 регионов России поборются за призы на фестивале «МИР Сибири»

Ключевое событие фестиваля «МИР Сибири» (0+) — этномузыкальный конкурс. В этом году в борьбу вступят 185 номинантов, представляющих 13 субъектов России. География участников охватывает всю страну: от Дальнего Востока (Сахалин) до Северного Кавказа (Дагестан). Исполнители представят самобытные, исконные образцы песенной, инструментальной и обрядовой культуры своих народов. Главная награда — трехкилограммовая бронзово-латунная Чаша «МИРА», стилизованная под старинную братину. Среди претендентов — самобытные исполнители, популяризаторы национальной музыки. Малая Чаша «МИРА» — специальный приз за выдающееся исполнительское мастерство. Оценивать музыкантов предстоит экспертному жюри во главе с известным фольклористом и продюсером Сергеем Старостиным. Проводимый с 2003 года (ранее известный как «Саянское кольцо») фестиваль стал культурной визитной карточкой региона. В Год единства народов России мероприятие проходит под эгидой Комиссии России по делам ЮНЕСКО при поддержке Министерства иностранных дел РФ, что подчеркивает его статус.