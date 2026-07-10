Ключевое событие фестиваля «МИР Сибири» (0+) — этномузыкальный конкурс. В этом году в борьбу вступят 185 номинантов, представляющих 13 субъектов России. География участников охватывает всю страну: от Дальнего Востока (Сахалин) до Северного Кавказа (Дагестан). Исполнители представят самобытные, исконные образцы песенной, инструментальной и обрядовой культуры своих народов. Главная награда — трехкилограммовая бронзово-латунная Чаша «МИРА», стилизованная под старинную братину. Среди претендентов — самобытные исполнители, популяризаторы национальной музыки. Малая Чаша «МИРА» — специальный приз за выдающееся исполнительское мастерство. Оценивать музыкантов предстоит экспертному жюри во главе с известным фольклористом и продюсером Сергеем Старостиным. Проводимый с 2003 года (ранее известный как «Саянское кольцо») фестиваль стал культурной визитной карточкой региона. В Год единства народов России мероприятие проходит под эгидой Комиссии России по делам ЮНЕСКО при поддержке Министерства иностранных дел РФ, что подчеркивает его статус.
185 этноисполнителей из 13 регионов России поборются за призы на фестивале «МИР Сибири»
Ключевое событие фестиваля «МИР Сибири» (0+) — этномузыкальный конкурс. В этом году в борьбу вступят 185 номинантов, представляющих 13 субъектов.
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