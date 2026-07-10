В Центробанке заявили об оставшихся возможностях по снижению ключевой ставки

Центральный банк сообщил, что возможности для уменьшения ключевой процентной ставки в будущем значительно сократились. Это указано в свежем обзоре регулятора, посвященном денежно-кредитной политике.
В документе подчеркивается, что в среднесрочной перспективе риски ускорения инфляции все еще перевешивают факторы, способные замедлить рост цен. В июне Банк России понизил ключевую ставку до 14,25 процента годовых.
Ранее показатель составлял 14,5 процента. Тогда регулятор отметил, что инфляция несколько замедлилась, однако она продолжает превышать установленный ориентир.
Следующее обсуждение уровня ключевой ставки состоится 24 июля. Как полагают аналитики, Центробанк может приостановить цикл понижения из-за сохраняющихся инфляционных рисков.
В США рассказали, какую иллюзию поддерживают Трамп и Зеленский.