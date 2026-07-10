В Башкирии ожирение диагностировано у 8% школьников

Согласно предлагаемой стратегии, планируется создать специальный кабинет для лечения ожирения на базе республиканской детской клинической больницы, вести реестр детей с тяжелыми формами заболевания, ежегодно повышать квалификации педиатров, эндокринологов и диетологов, внедрять подвижные игры во время перемен в школах, вовлекать школьников в двигательную активность, ограничить продажу вредной еды в школьных буфетах, проводить лекции.