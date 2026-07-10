В Башкирии ожирение диагностировано у 8% школьников

Избыточный вес диагностирован у 13,2% детей школьного возраста. Ожирение выявлено у 8,2% школьников республики. Данные приводятся в разработанной минздравом межведомственной программе по борьбе с детским ожирением на 2026−2030 годы. Документ для общественного обсуждения размещен на сайте ведомства.
Согласно предлагаемой стратегии, планируется создать специальный кабинет для лечения ожирения на базе республиканской детской клинической больницы, вести реестр детей с тяжелыми формами заболевания, ежегодно повышать квалификации педиатров, эндокринологов и диетологов, внедрять подвижные игры во время перемен в школах, вовлекать школьников в двигательную активность, ограничить продажу вредной еды в школьных буфетах, проводить лекции.
Ранее сообщалось, что в Башкирии могут изменить некоторые нормы в сфере школьного питания.