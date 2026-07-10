170 лет Николе Тесле: 5 изобретений, которые изменили мир, и 3 мифа, в которые до сих пор верят зря

Похожая путаница возникла и с лампой накаливания: Томас Эдисон запатентовал и наладил её массовое производство в 1879 году, за пять лет до того, как Тесла вообще приехал в Соединённые Штаты искать работу инженера на завод конкурента. К тому же лампу накаливания изобрели задолго до Эдисона, но он сделал её практичной. И раз уж мы заговорили про современные технологии: имя изобретателя досталось компании Tesla Motors, которую основали в 2003 году Мартин Эберхард и Марк Тарпеннинг (Илон Маск присоединился позже как инвестор). Сам Никола Тесла автомобилями никогда не занимался и такую компанию не создавал.